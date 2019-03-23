«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• С начала года свыше 40 тыс. россиян объявили себя самозанятыми и столкнулись с первыми блокировками счетов. Проблема в том, что кредитные организации не всегда знают, как квалифицировать деятельность таких граждан: клиенты получают доход на свои личные карты, хотя использование счета физлица для предпринимательской деятельности обычно прямо запрещается в договоре обслуживания. Подробнее об этой истории читайте здесь.

• Привлечением потребителей с помощью кешбэка теперь занимаются не только банки, но и другие организации. При этом нужно различать, где происходит возврат денег на счет, а где под видом кешбэка вам продают бонусную программу. О том, на что обращать внимание при выборе программы лояльности, читайте в тексте «Ловля на кешбэк».



• Возраст — не препятствие для накоплений. Крупный российский банк провел исследование и выяснил, что основные источники дополнительного дохода российских пенсионеров — это зарплата, вклады в банках и сдаваемые в аренду квартиры. Притом доходы пенсионеров от вкладов достигают 50 тыс. рублей в месяц. Из текста «Вкладчик или домовладелец» вы узнаете, кто безбедно живет на пенсии.



• «У нас в России нет чувства налогоплательщика, то есть вас почему-то мало интересует, куда тратят деньги», — отметил в начале марта глава Счетной палаты, а в прошлом вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. А без заинтересованности гражданского общества в том, как реализуются национальные цели, трудно достичь высоких результатов, добавил он. О том, кто виноват в том, что россияне оказались бесчувственны в плане налогового контроля и что делать государству, чтобы повысить уровень налогового сознания у своих граждан, читайте здесь.

