Россия не собирается сама себя отключать от Интернета, но существует угроза такого отключения извне. Об этом заявил в интервью газете «Известия» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, комментируя принятый Госдумой в первом чтении законопроект о «суверенном Интернете».

«Речь не идет об ограничении возможностей работы Всемирной сети, Россия не собирается сама себя отключать», — заявил он.

«Вместе с тем существует угроза отключения России от Интернета извне, — полагает Патрушев. — Необходимо создать инфраструктуру, позволяющую гарантировать работоспособность российских интернет-ресурсов, чтобы наши граждане и предприятия могли пользоваться Сетью даже в случае возникновения у отечественных операторов связи проблем с подключением к зарубежным серверам или при целенаправленном масштабном внешнем воздействии».

Секретарь Совбеза подчеркнул, что речь идет не о самоизоляции России, а о «вынужденной мере в условиях декларируемого в стратегии национальной кибербезопасности США принципа сохранения мира силой». «К сожалению, подобный агрессивный подход исповедует не только Вашингтон, но и его ближайшие союзники. Наглядное тому подтверждение — угрозы британского премьера Терезы Мэй подвергнуть нашу страну кибератакам», — рассуждает Патрушев.

По его словам, «Россия должна быть готова к защите национальных интересов в информационной сфере, интересов своих граждан. Поэтому попытки представить инициативу законодателей в виде какой-то запретительной меры, направленной на изоляцию государства, не отражают ее сути».



«Мы исходим из того, что в современном цифровом мире универсальный и открытый характер Интернета не должен вступать в противоречие с суверенным правом каждого государства на управление национальным информационным пространством и защиту интересов своих граждан», — заключил Патрушев.