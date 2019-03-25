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• Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель. Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2019 года. Базовая доходность вкладов в рублях и долларах в основном выросла, а в евро — снизилась. Показательслужит ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов.



• Доля автомобилей, продаваемых в кредит, в начале года значительно выросла, свидетельствуют данные бюро кредитных историй. По оценке Национального бюро кредитных историй, в январе доля кредитных автомобилей составляла 54%, в феврале — почти 59%. Это самый высокий показатель с начала 2017-го. При этом, по данным аналитического агентства «Автостат», в первые два месяца года объем рынка продаж новых легковых автомобилей сократился. В январе было продано 94,36 тыс. штук, что на 2,2% меньше, чем за первый месяц 2018-го. В феврале снижение оказалось чуть меньше и составило год к году 1,2%. Банкиры объясняют ситуацию сохранением спроса на автомобили и стагнацией доходов населения, а эксперты предупреждают о рисках неплатежей.

• Названы российские регионы с самой доступной ипотекой. Лидером рейтинга, подготовленного агентством «РИА Рейтинг», стал Ямало-Ненецкий автономный округ, где 68,2% семей могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества площадью 60 кв. м при первоначальном взносе в 30% и осуществлять повседневные расходы. На втором месте — Магаданская область (61,8%), на третьем — Ханты-Мансийский АО (55,9%). Четвертое место занял Ненецкий АО (51,9%), на пятом месте — Мурманская область (44,9%). В Минфине между тем предполагают, что доступность ипотеки будет расти и ставки снизятся до 8% раньше 2024 года.



• Председатель Международного статистического комитета содружества СНГ Владимир Соколин, ранее возглавлявший Росстат, стал жертвой мошенников. В субботу, 23 марта, на его номер позвонил неизвестный, который представился менеджером ресторана и, сообщив, что на его имя заказан банкет, попросил внести дополнительную плату. Соколин перевел 250 тыс. рублей на банковскую карту, и когда он прибыл в ресторан, то ему сказали, что деньги они не получали. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Соколин в 1998 году стал исполняющим обязанности председателя Госкомстата России, а позднее — его председателем. С 2004 по 2009 год был руководителем Росстата.