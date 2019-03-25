Базовая доходность вкладов в рублях и долларах в основном выросла, а в евро — снизилась

Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в понедельник.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.



Базовая доходность вкладов в рублях до востребования снизилась на 0,031 процентного пункта, а срочных депозитов — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,173—0,239 п. п.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март

6,423

7,526

7,776

7,929

8,49

Апрель 6,392

7,765

7,965

8,113

8,663



По долларовым депозитам базовая доходность на срок от 91 до 180 дней и от 181 дня до года снизилась на 0,122 и 0,073 п. п., а по остальным вкладам — выросла на 0,013—0,161 п. п.



Базовая доходность вкладов в долларах, %



До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март

1,042

3,116

3,317

3,886

4,042

Апрель

1,203

3,168

3,195

3,813

4,055



Базовая доходность вкладов в евро до востребования не изменилась, а срочных депозитов — снизилась на 0,14—0,195 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Март

0,016

0,728

0,735

0,904

1,069

Апрель

0,016

0,588

0,553

0,709

0,901



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).