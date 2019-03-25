Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на апрель 2019 года. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в понедельник.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 марта 2019 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях до востребования снизилась на 0,031 процентного пункта, а срочных депозитов — выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,173—0,239 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
|Март
|6,423
|7,526
|7,776
|7,929
8,49
|Апрель
|6,392
|7,765
|7,965
|8,113
|8,663
По долларовым депозитам базовая доходность на срок от 91 до 180 дней и от 181 дня до года снизилась на 0,122 и 0,073 п. п., а по остальным вкладам — выросла на 0,013—0,161 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
Март
1,042
3,116
3,317
3,886
4,042
Апрель
1,203
3,168
3,195
3,813
4,055
Базовая доходность вкладов в евро до востребования не изменилась, а срочных депозитов — снизилась на 0,14—0,195 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
До востребования
На срок до 90 дней
От 91 до 180 дней
От 181 дня до года
Свыше года
|Март
|0,016
|0,728
|0,735
|0,904
1,069
|Апрель
|0,016
|0,588
|0,553
|0,709
|0,901
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).