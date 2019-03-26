Палата представителей конгресса США приняла пакет законопроектов, касающихся противодействия влиянию России в Венесуэле и поставкам газа для европейских стран. Для того чтобы документы вступили в силу, они должны быть приняты в сенате и подписаны президентом США Дональдом Трампом, уточняет РБК .

Первый законопроект касается возросшего присутствия России в Западном полушарии, что вызывает озабоченность у США и их союзников в этом регионе. «Режим Николаса Мадуро обратился к России, одному из своих сильнейших политических союзников, за финансовой поддержкой во время экономического кризиса», — говорится в документе.

Не позднее чем через 120 дней после принятия законопроекта госсекретарь США будет обязан отчитаться перед конгрессом о российско-венесуэльских отношениях в области безопасности, а также о потенциальной угрозе такого сотрудничества для США и стран Западной Европы.

Также в течение месяца госсекретарь будет обязан предоставить стратегию по противодействию угрозам, связанным с сотрудничеством Москвы и Каракаса. Кроме того, в течение трех месяцев необходимо оценить потенциальную угрозу от покупки российскими компаниями энергетической инфраструктуры Citgo, «дочки» национальной венесуэльской нефтекомпании PDVSA. Лицам, которых госсекретарь сочтет действующими от лица России в поддержку сил безопасности Венесуэлы, предлагается запретить въезд в США, а также отозвать их визы.



Второй законопроект касается снижения зависимости европейских стран от поставок российского газа. В документе предлагается оказывать им помощь в защите от стран, «использующих энергетическую зависимость для неправомерного политического влияния, таких как Россия, которая использовала природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны». Энергетическая безопасность европейских стран зависит от развития доступных, прозрачных и конкурентоспособных рынков, а также от государственных и частных инвестиций США, указывается в законопроекте.