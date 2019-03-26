Арбитражный суд Лондона вынес решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна и обязал его отказаться от попыток исполнения кол-опциона, что означало бы переход к нему и его партнерам контроля над банком «Восточный». Об этом пишет газета Financial Times.

Теперь, согласно решению арбитража, инвестиционная компания Baring Vostok может обратиться по этому поводу с иском к «Финвижн Холдингс» Аветисяна.

Ранее сообщалось, что рассмотрение иска «Финвижн Холдингс», миноритарного акционера банка «Восточный», об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, было приостановлено до 1 апреля. Причиной этому послужил документ из Лондона, где между сторонами длится около года судебный спор, который, как утверждает ответчик, запрещает компаниям рассматривать это дело в другом суде. Представитель «Финвижн Холдингс» в судебном заседании возразил, что «равный не может запрещать равному», заметив, что ответчик прибегает к «процессуальной спекуляции».

Рассмотрение иска об аресте 9,99% акций «Восточного» отложено до 1 апреля Представитель «Финвижн Холдингс» в судебном заседании указал, что ответчик прибегает к «процессуальной спекуляции».

Также 22 марта стало известно, что компания «Финвижн Холдингс» обратилась в суд с просьбой наложить арест на 80,229 млрд обыкновенных акций банка «Восточный» (это соответствует 9,99% уставного капитала) из принадлежащего Evison пакета, а также запретить руководству банка принимать решения и совершать любые иные действия по размещению дополнительного выпуска акций. Evison всего принадлежит 51,62% акций «Восточного», доля «Финвижн» — 32,02% уставного капитала.

Стоимость пакета акций «Восточного», который фигурирует в поданном в суд иске «Финвижн Холдингс» против Evison Holdings, примерно равна месячной прибыли банка. Стоимость 9,99% акций банка в соглашении о кол-опционе закреплена и составляет всего 750 млн рублей. Прибыль банка за девять месяцев 2018 года равна 7,1 млрд рублей.