Михаил Абызов подозревается в хищении 4 млрд рублей и выводе их за рубеж

В Москве сотрудниками ФСБ по подозрению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и организации преступного сообщества (ст. 210 УК) задержан бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к ФСБ, и подтвердил собеседник в правоохранительных органах.



Следственный комитет РФ возбудил в отношении бывшего министра уголовное дело, сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество», — сообщила она.

По данным следствия, в соучастии с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым путем обмана акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, Абызов похитил у данных компаний 4 млрд рублей и вывел их за рубеж.

«Совершая хищение в составе преступного сообщества денежных средств в размере 4 миллиардов рублей, принадлежащих организациям «СИЮЭКО» и «РЭС», Абызов и названные лица поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны. Действия фигурантов квалифицированы по частям 2, 3 статьи 210 УК РФ и по части 4 статьи 159 УК РФ («Создание и участие в преступном сообществе», «Мошенничество»)», — сообщила Петренко.

Сейчас с фигурантами уголовного дела проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ.

Абызов в последнее время жил в Италии, рассказал РБК один из его знакомых. При этом другой собеседник, близко знакомый с Абызовым, сообщил, что в понедельник, 25 марта, бывший чиновник был в России. «Вчера он был в Москве», — сообщил изданию знакомый бизнесмена.

Михаил Абызов в 2012—2018 годах занимал пост министра по вопросам «открытого правительства». Однако во время реформы правительства после переизбрания Владимира Путина президентом России эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел.

Во время пребывания на посту министра Абызов был одним из самых много зарабатывающих членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год 455,6 млн рублей. В следующем году доход Абызова вырос до 520,9 млн рублей. В 2017 году доходы Абызова сократились до 181 млн рублей.



В 2018 году эксперты Forbes оценили состояние Абызова в 600 млн долларов, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» он занял 162-е место.