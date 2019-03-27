Федеральная антимонопольная служба проверяет сервис бронирования гостиниц Booking.com на нарушение антимонопольного законодательства, сообщили «Известиям» в службе. Поводом для этого послужила жалоба бизнес-объединения «Опора России», где утверждают, что агрегатор навязывает отелям невыгодные условия договора.

В конце января «Опора России» направила на имя руководителя ФАС Игоря Артемьева письмо по поводу возможного нарушения Booking.com антимонопольного законодательства (копия есть у «Известий»). В нем организация попросила обратить внимание на проблему, сложившуюся в области взаимодействия онлайновых тревел-агентств, гостиниц и потребителей услуг. В частности, на деятельность Booking.com.

Как сообщили «Известиям» в ФАС, решение по работе сервиса служба примет через два месяца.

«Мы проводим тщательный анализ информации по данному заявлению, по завершении изучения материалов будут сделаны выводы о наличии или отсутствии признаков нарушения в соответствии с законом о защите конкуренции», — передал «Известиям» через пресс-службу замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин.

В Booking.com не ответили на вопрос «Известий», получила ли компания запрос от ФАС. В другой популярной онлайн-площадке бронирования Ostrovok.ru аналогичный запрос «Известий» оставили без ответа.

Жалоба на сервис бронирования гостиниц связана с политикой ценового паритета. Согласно ей, в договоре прописывается условие, по которому отель не может устанавливать на других сервисах более низкую стоимость номеров с теми же датами заезда и условиями бронирования, чем на Booking.com. Гостиница также не может продавать номера дешевле и на своих сайтах. Это условие дает Booking.com гарантию того, что бронирование будет осуществляться с большей долей вероятности через его площадку ввиду ее популярности. Также при формировании цены на номер отель вынужден учитывать и комиссию сервиса, в среднем она составляет 20%.

Если отель нарушает требование паритета цен, его рейтинг снижается в общем ранжировании Booking.com и, соответственно, снижается динамика бронирований. При систематическом нарушении сервис прекращает сотрудничество с такими гостиницами. А поскольку он лидер рынка, отели теряют заказы. По данным «Опоры России», ссылающейся на Travelline, в 2018 году на Booking.com пришлось 67,6% от общих заказов на онлайн-площадках. Такая доля, по мнению организации, делает положение этого сервиса на российском рынке монопольным.

Минкультуры поручило проработать вопрос об ограничении работы Booking.com Такую ответную меру на санкции США в апреле предложил один из отечественных туроператоров.

В случае отмены условия паритета цен выиграют потребители, которым будет предоставлена свобода выбора. При этом у отелей увеличится количество прямых бронирований через собственные каналы продаж. В результате вырастет доходность и, как следствие, увеличатся налоговые отчисления, которые гостиницы платят с валового оборота предприятия, говорится в письме. Тем временем онлайновые тревел-агентства (в большинстве своем иностранные и работающие в России только в качестве налоговых агентов) платят сбор лишь с комиссионного вознаграждения, отмечают в «Опоре».

Booking.com — частная компания и имеет право устанавливать условия, которые кажутся ей финансово обоснованными, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев. Если же они не устраивают, то отели могут воспользоваться услугами других сервисов. Но мало кто из предпринимателей на это пойдет, так как Booking — лидер на рынке по привлечению клиентов: порядка 70% россиян приходят в отели именно через этот агрегатор, отмечает эксперт.

Между тем жалобы на сервис поступают не первый раз, указывают «Известия». В 2015 году турагентство OnlineTur.ru уже сообщало ФАС о навязывании паритетных цен сервисом. Но тогда регулятор не обнаружил нарушений. Весной 2018 года руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович предложил Министерству культуры ограничить работу агрегатора на фоне антироссийских санкций. Ведомство и Ростуризм выступили против.

Полномочия ФАС применительно к деятельности иностранных интернет-гигантов, у которых офисы физически расположены в других странах, весьма ограниченные, пояснил председатель коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. В связи с этим готовятся поправки к закону «О защите конкуренции» и Кодексу об административных правонарушениях, отметил эксперт. В частности, предлагается ввести понятие сетевого эффекта, подразумевающего получение экономических преимуществ от количества пользователей.

