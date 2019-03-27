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• Ипотечный рынок в 2018-м вырос на 49% до 3 трлн рублей, установив новый максимум, однако в текущем году побить рекорд банкам вряд ли удастся, полагают аналитики «Эксперт РА». «Согласно базовому сценарию рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2019 году ипотечному рынку не удастся повторить рекорд 2018-го: объем выдач не превысит 2,5—2,6 трлн рублей. Исчерпание основных драйверов роста ипотеки, таких как низкие процентные ставки и относительно стабильные цены на жилье, не позволит рынку в этом году достигнуть объемов 2018-го», — отмечают эксперты. Агентство ожидает замедления темпов прироста ипотечного портфеля до 17—18% с текущих 24%. Предполагается, что средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года.



• В крупнейшем негосударственном пенсионном фонде — НПФ Сбербанка зафиксировали резкий рост обращений граждан по поводу схем самостоятельного пенсионного накопления. Как сообщили в фонде, в феврале около 17% позвонивших в кол-центр интересовались, как заключить договор индивидуального пенсионного плана (ИПП). При этом 20% обратившихся задавали вопросы по поводу взносов, а 14% хотели заключить новые договоры ИПП. В НПФ Сбербанка считают, что такая тенденция говорит о росте финансовой грамотности россиян. Между тем Минтруд предложил при определении продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительных пенсий (так называемого периода дожития) использовать прогнозные данные вместо фактических статданных предыдущего года во избежание завышения размера назначаемой накопительной пенсии.

• Минкомсвязь планирует одобрить концепцию развития в России Интернета вещей (IoT). Она предусматривает, что правоохранительные органы смогут получать доступ к информации, хранящейся на IoT-платформах. Сети IoT уязвимы, а их устройства не только собирают данные, но и управляют процессами в экономике, отмечается в документе. Для защиты российского Интернета вещей предлагается сформировать на территории страны его замкнутую сеть с помощью реестра идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов. Применение устройств без идентификаторов в России должно ограничиваться, а для услуг в сфере IoT предлагается ввести и выдавать отдельную лицензию.

• В пилотном проекте цифрового профиля гражданина примут участие 16 банков и три страховщика, рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова «Эти 16 банков входят в тридцатку крупнейших, и все крупнейшие банки присутствуют. Это три крупные страховые организации и продуты, которые мы в рамках пилота хотим попробовать, — кредит, ОСАГО и каско», — уточнила она. Старт пилотного проекта назначен на апрель — май 2019 года, «пилотирование» будет проводиться в течение декабря 2019 — марта 2020-го. Также Скоробогатова заявила, что подключение банков к Системе быстрых платежей позволит снизить комиссии за эквайринг. «Сама Система быстрых платежей за счет того, что это российская разработка, за счет того, что мы понимаем, что можно предложить издержки для участников рынка ниже, чем они есть, — мы рассчитываем, что сами участники рынка могут понизить свои комиссии, которые они сейчас взимают с торговых точек», — прокомментировала она.