Новый сервис «Яндекса» позволит хранить средства на счетах и карте, а также расплачиваться, кроме рублей, еще десятью иностранными валютами

Сервис онлайн-платежей «Яндекса» — «Яндекс.Деньги» — запускает услугу мультивалютных трансграничных платежей и переводов, рассказали РБК в «Яндекс.Деньгах». Ее основная аудитория — любители совершать покупки в зарубежных магазинах, россияне, живущие за границей, фрилансеры, получающие оплату за свои услуги в валюте за рубежом, путешественники, а также нерезиденты.

Сейчас в «Яндекс.Деньгах» можно осуществлять оплату покупок в валюте только через рублевые счета с конвертацией, аналогичная ситуация с переводами.

Новый сервис позволит хранить средства на счетах и карте, а также расплачиваться, кроме рублей, еще десятью иностранными валютами: долларами США, евро, фунтами стерлингов, белорусскими рублями, тенге, иенами, юанями, швейцарскими франками, чешскими кронами и польскими злотыми.

Сервис будет платным: размер абонентской платы за подключение услуги будет зафиксирован по итогам пилотного периода, пояснили в компании. За платежи с карты по всем десяти валютам предусмотрено начисление кешбэка. «Яндекс.Деньги» обещают клиентам выгодный курс обмена валют, приближенный к биржевому. Зарабатывать же компания планирует на доходах от интерчейнджа, который банк-эквайер платит сервису за оплату клиентом товара или услуги по его карте, в меньшей степени доход будет приносить абонентская плата.

Для анонимных кошельков услуга действовать не будет. Первое время сервис будет предоставляться в тестовом режиме, для того чтобы им воспользоваться, нужно будет подать заявку. В дальнейшем мультивалютные счета станут доступны всем пользователям, которые пройдут идентификацию, предоставив свои паспортные данные.

Пользователи «Яндекс.Денег» смогут авторизоваться в «Юнистриме» Идентифицировать электронный кошелек в «Юнистриме» могут как россияне, так и иностранцы, находящиеся в РФ.



Сейчас в сервисе «Яндекс.Деньги» 46 млн зарегистрированных кошельков, в том числе анонимных. Долю анонимных кошельков в компании не разглашают, однако указывают, что на них приходится менее 8% трансакций. «Яндекс.Деньги» выпустили около 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт платежной системы Mastercard. Пластиковые карты сервиса можно использовать для онлайн- и офлайн-платежей, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay, а также для снятия наличных как в России, так и за ее пределами.

Открытие счета в любой иностранной валюте, переводы между валютными счетами внутри сервиса, получение переводов от нерезидентов, а также обслуживание счетов будут бесплатными, рассказали в «Яндекс.Деньгах». Чтобы иметь возможность тратить деньги с валютных счетов, необходимо подключить услугу «Мультивалютная карта», после этого все карты «Яндекс.Денег» в электронном кошельке станут мультивалютными.

Пользователю сервиса не придется переключаться на иностранную валюту, чтобы оплатить покупку с карты за границей, — сервис сам определит, какие деньги выбрать для расчета. Если на валютном счете пользователя не будет хватать суммы для покупки в нужной валюте, а средства будут на рублевом счете кошелька, то сервис автоматически докупит нужную сумму по курсу.

Кешбэк за оплату покупок валютой будет начисляться так же, как за платежи в рублях: до пяти баллов за каждые потраченные 100 рублей. Сервис будет подсчитывать кешбэк за валютные платежи по актуальному курсу на день покупки.



Лимиты на операции в валюте будут равны лимитам по рублевым счетам: сейчас в кошельке «Яндекс.Денег» может храниться максимум 500 тыс. рублей. Максимальный лимит платежа за один раз составляет 250 тыс. рублей через кошелек и 100 тыс. рублей через привязанную карту. Лимиты для переводов в валюте между резидентами и нерезидентами будут установлены в момент запуска полного функционала.