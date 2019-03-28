В первый месяц по карте предоставляется бесплатное обслуживание

Фора-Банк предлагает посетителям портала Банки.ру оформить рублевую «золотую» карту «Все включено Gold промо» платежной системы Visa на специальных условиях. Карту можно получить с 28 марта по 30 апреля 2019 года.

Это карта с начислением процентов на остаток, возможностью бесплатного обслуживания и кешбэком, указывает эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Марина Вербицкая. Для получения спецусловий необходимо заполнить онлайн-заявку.

В первый месяц по карте предоставляется бесплатное обслуживание. Далее плата не взимается при среднемесячном остатке на счете от 25 тыс. рублей или сумме покупок свыше 15 тыс. рублей в месяц (при несоблюдении условий составляет 99 рублей в месяц).

Отметим, что вне спецпредложения плата за обслуживание составила бы 159 рублей в месяц, а для бесплатного обслуживания нужно было бы поддерживать среднемесячный остаток от 50 тыс. рублей или совершать покупки на сумму от 20 тыс. рублей в месяц.

Для получения максимальной доходности — 5% годовых — держателю карты «Все включено Gold промо» необходимо поддерживать остаток на счете более 200 тыс. рублей. На остаток от 30 тыс. рублей начисляются проценты по ставке 3,75% годовых.

Держатели карты также получают кешбэк: 5% в специальных категориях и 1,1% от суммы любых покупок. Максимальная сумма — 10 тыс. рублей в месяц.

Для держателей карты предусмотрены скидки и специальные предложения от партнеров банка по программе «Фора-бонус» и бесплатная дополнительная карта.

«Денежные средства на счете карты, как и во вкладах, застрахованы государством на сумму до 1,4 миллиона рублей включительно», — напоминает эксперт Банки.ру.