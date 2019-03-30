«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• В ФАС установили, что россияне вдвое переплачивают за услуги ЖКХ. Оказалось, что проблема не только в тарифах, но и в ошибках коммунальщиков — случайных или намеренных. Один из любимых способов коммунальщиков увеличить сумму в платежке — завысить объем потребленных услуг. В тексте «Волшебная коммуналка»: не платите лишних денег» расскажем, как исправить подобные ошибки и снизить плату.

• Все больше банков предлагают карты с начислением процентов на остаток по счету, так как клиенты уже не согласны брать пластик без этой опции. На что обращать внимание при выборе такого продукта и потеснят ли доходные карты вклады? Подробнее об этом читайте здесь.

• В России создана новая кредитная организация — Банк 131 (Казань). Согласно данным ЕГРЮЛ, финучреждение зарегистрировано с уставным капиталом 340 млн рублей и будет зарабатывать на комиссиях от клиентов, которые пользуются кешбэк-платформой ePN.bz. Таких 3 млн человек. Подробнее о том, почему новость о создании новой кредитной организации не добавляет оптимизма, читайте в колонке «Банк не первой свежести».

• Иметь хороший и стабильный доход на пенсии — мечта многих россиян. Портал Банки.ру разобрался, сколько нужно откладывать, чтобы получить прибавку к выплатам от государства и реально ли накопить на пенсию, используя самые простые финансовые стратегии.

• Форум портала Банки.ру пестрит жалобами на то, что банкомат зажевал деньги, счет заблокировали по 115-ФЗ, у банка отозвали лицензию и нужно срочно вывести деньги. Пока это не коснулось нас лично, мы умны и хладнокровны. Но когда одним не очень прекрасным утром вдруг выясняется, что банк «испытывает технические проблемы с выдачей вкладов», мы можем впасть в ступор и не предпринять необходимых действий. Повторим еще раз, что нужно делать в подобных ситуациях.