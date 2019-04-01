«Дайджест Банки.ру» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных нововведений наступившего месяца

Пенсиям накинут 2%

С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 2%. Это затронет почти 4 млн россиян. Таким образом, средний размер выплат увеличится на 182 рубля, до 9 266 рублей. На индексацию государство направит 7 млрд рублей до конца года. Прибавку к пенсии смогут также получить военные, летчики, космонавты, лица, пострадавшие от техногенных и радиационных катастроф, ветераны ВОВ и жители блокадного Ленинграда.

Цены на топливо останутся в «заморозке»

Нефтяники договорились с правительством продлить соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля. Прежние договоренности действовали до 31 марта. Предполагается, что участники рынка не допустят в этом году ускорения роста цен на топливо выше темпов инфляции, то есть 4,7—5,2%. Взамен они получат более существенные субсидии из бюджета. Соглашение между нефтяниками и правительством было заключено в прошлом году после резкого скачка цен на бензин и дизтопливо.

Появится шанс получить скидку на полис ОСАГО

С 1 апреля в России будет применяться новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ) для обязательного автострахования. КБМ применяют к базовому тарифу, он дает либо скидку за безаварийное вождение, либо надбавку за аварии. Реформа ОСАГО предусматривает, что КБМ будет пересматриваться каждый год. Отныне показатель будет привязываться к водителю, а не к автомобилю, но учитываться будут все происшествия, где водитель оказался виновником. Подробнее о том, как узнать свой КБМ и получить максимальную скидку, — в материале Банки.ру.

Автовладельцы смогут выбирать альтернативного страховщика ОСАГО

Водители со 2 апреля получат возможность выбирать замещающего страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО — «Е-Гарант» (при покупке полиса онлайн) и «Единый агент» (при покупке бумажного полиса). Системы позволяют клиенту оформить полис, если его невозможно приобрести у выбранного страховщика. Например, из-за технических сбоев или отсутствия представительств компании в регионе проживания автовладельца. Ранее клиенты выбора не имели: новый продавец полиса предлагался им случайным образом, по номеру ПТС.

Банкам придется применять надбавки

Самое заметное для клиентов — повышение коэффициентов риска по потребительским ссудам. Размер надбавки будет зависеть от полной стоимости кредитов, для самых «дорогих» повышение составит 30 процентных пунктов. Так Банк России намерен сдержать рост долговой нагрузки россиян. Кроме того, с 1 апреля российским банкам придется улучшить свои показатели по капиталу: они должны повысить буфер консервации капитала на 0,125 п. п. Изменения должны были вступить в силу в январе, но ЦБ дал игрокам отсрочку.

Для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий наступившего месяца, Банки.ру запускает новый формат «Дайджест Банки.ру». Анонс нововведений будет публиковаться первого числа каждого месяца.

