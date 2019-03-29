Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок. Об этом «Известиям» сообщили несколько источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.

Как пишет издание, о высокой степени готовности документа представители финансового блока говорят уже несколько месяцев, но пока, кроме авторов, его никто не видел. Последним декларированным дедлайном для начала общественного обсуждения был конец ноября 2018-го. С тех пор высокопоставленные представители Минфина и ЦБ периодически обещают скорейшее внесение документа. Но — уже без конкретики, когда именно это будет сделано. И это неслучайно, пишет издание: по информации «Известий», в 2019 году в администрации президента было принято решение перенести введение системы ИПК.

«Осенью прошлого года общественное мнение было негативно настроено к таким изменениям в связи с решением о повышении пенсионного возраста... Поэтому до конца года на внесение проекта, который неизбежно ассоциировался с пенсионной реформой и мог спровоцировать новый всплеск недовольства, был наложен мораторий», — сообщил источник «Известий», близкий к правительству.

Он рассказал, что ВЦИОМ провел повторное исследование уже в 2019 году, когда страсти улеглись. «Да, такое исследование проводилось, — подтвердил еще один собеседник «Известий», близкий к администрации президента и знакомый с данными опроса. — Результаты плохие. Люди пугаются всего, что связано с пенсионной реформой. Шок от недавнего повышения пенсионного возраста слишком велик».

Как удалось выяснить «Известиям», всероссийский телефонный опрос проводился по стандартной выборке ВЦИОМ — 1,6 тыс. человек.

Собеседник «Известий», близкий к администрации президента, рассказал, что в принципе там не против введения системы ИПК, просто сейчас этот шаг считают несвоевременным. «Запускать в такой момент механизм ИПК — изначально обрекать его на непопулярность, — отметил он, добавив, что пока конкретные сроки запуска системы не обсуждаются. — Решение было принято: отложить на неопределенный срок».

Эту же информацию «Известиям» подтвердили пять источников, близких к правительству, администрации президента и Центробанку.

Минфин объяснил задержку с внедрением системы ИПК желанием сделать ее «идеальной» В ведомстве отметили, что система должна вызывать доверие у населения.

Источник «Известий», близкий к Центробанку и знакомый с ходом обсуждения, отмечает, что систему принимать надо, «но в этом году, по крайней мере до сентября, никаких подвижек в этом вопросе однозначно не будет».

У авторов идеи ИПК — свое мнение по поводу своевременности и сроков запуска механизма. Именно перед правительством стоит задача по повышению пенсий, с одной стороны, и сохранению инвестиционного потенциала пенсионных накоплений (на данный момент в системе порядка 4,5 трлн рублей) — с другой. Большая часть этих средств вложена в корпоративные и государственные облигации (совокупно почти 80%). И для правительства очень важно не потерять этот ресурс.

Система ИПК была представлена в 2016 году как ответ на разрастающуюся проблему, возникшую из-за объявленного в 2014 году и постоянно пролонгируемого моратория на пенсионные накопления. Страховые взносы размером 6%, которые до того момента поступали в накопительную часть, стали страховой частью и используются на текущие выплаты. Отсутствие новых поступлений с учетом перспективы начала массовых выплат в 2022 году — неизбежный тупик для накопительной системы, отмечает издание.

ИПК разрабатывался в качестве компромисса между нынешними потребностями бюджета и будущими пенсиями граждан. Система предполагает, что накопления будут сохранены, но в дальнейшем взносы (до 6%) будут осуществляться из зарплат граждан. Государство гарантирует сохранность этих средств через систему страхования, также идет речь даже о закреплении их в виде собственности (сейчас накопления собственностью застрахованных лиц не являются).

Если не принять ИПК, то, неоднократно подчеркивали представители финансового блока, невозможно будет обеспечить значительное повышение пенсий, а экономика в 2022—2030 годах потеряет триллионы рублей.

Дело в том, что из-за моратория средний накопительный счет у большинства россиян находится на крайне незначительном уровне. Сейчас он составляет менее 70 тыс. рублей. Без развития накопительной системы в соответствии с так называемым выплатным законом (360-ФЗ) эти средства большинство граждан просто получат «на руки». А значит, деньги придется конвертировать из ценных бумаг. В прошлом году первый зампред ЦБ Сергей Швецов озвучил оценку потерь для экономики — около 4 трлн рублей.

Индивидуальный пенсионный счет предложили сделать аналогом ИИС Согласно доработанной концепции управляющих компаний, ИПС — это счет, предназначенный для обособленного учета денежных средств и ценных бумаг физлица по договору доверительного управления.

За три года после презентации концепции ИПК система много раз обсуждалась, обзавелась сторонниками и противниками, но механизм до сих пор не только не запущен, но даже не представлен законопроект. В «старом» правительстве (до мая 2018 года) самым серьезным оппонентом выступал социальный блок — Минтруд и его куратор вице-премьер Ольга Голодец. Сменившая ее Татьяна Голикова идею поддерживает, о чем неоднократно говорила, подчеркивая необходимость соблюдения принципа добровольности.

В пресс-службе Минтруда России, куда документ должен поступить для межведомственного согласования, сообщили, что «законопроект в министерство не поступал». Аналогичный ответ «Известия» получили и в Госдуме.



В Центробанке от комментариев воздержались, переадресовав вопросы к разработчику документа — Минфину. В финансовом ведомстве на запрос «Известий» о сроках внесения законопроекта ответили, что «вопрос прорабатывается».