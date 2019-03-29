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• Правительство внесло в Госдуму законопроекты о реализации права работника на выбор кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата. Об этом в пятницу сообщается на сайте Кабмина. Работодатель не вправе обязать работника получать зарплату путем перечисления ее в кредитную организацию, с которой работодателем заключен договор на обслуживание, и отказать работнику в перечислении заработной платы в другую кредитную организацию при поступлении от работника соответствующего заявления, подчеркивают в Кабмине. Невозможность получения заработной платы в удобной для работника кредитной организации может препятствовать реализации его права на получение заработной платы, отмечают в правительстве.

• В Минтруде решили разработать методики оценки эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на работе, а также влияния на здоровье сотрудников неудобного рабочего графика, выяснили «Известия». Работодателей могут обязать учитывать их при оценке условий труда наряду с шумом, вибрациями и опасным излучением. После оценки условия работы могут быть признаны оптимальными, допустимыми, вредными или опасными. В последних двух случаях, согласно Трудовому кодексу, сотруднику положена денежная прибавка — не менее 4% дополнительно к тарифной ставке или окладу, не меньше семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя (36 часов вместо 40).



• В Центральном банке заметили, что некоторые финучреждения устанавливают повышенные рекламные ставки, являя тем самым пример недобросовестной конкуренции. Заместитель председателя Банка России Ольга Полякова подчеркнула, что кредитные организации должны информировать клиентов только о реальных ставках по вкладам. Представитель регулятора отметила, что на днях ЦБ направил письмо в адрес кредитных организаций о необходимости раскрытия информации вкладчику о реальной процентной ставке.

• Источники информации для мошенников о банковских клиентах — точно не банки. Об этом заявил, комментируя в интервью газете «Коммерсант» активные телефонные атаки на банковских клиентов начиная с этого года, первый заместитель начальника департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. По его словам, источники могут быть разные. Как правило, речь идет о старых базах данных, распространяемых в Интернете. «Наговаривать на банки здесь не нужно, так как в подобном случае у звонивших было бы больше данных, да и состав данных был бы другим, — подчеркнул он. — Обычно у злоумышленника есть Ф. И. О. клиента, номер телефона, регистрационные данные на автомобиль или данные о покупках в Интернете. Если бы информация поступала из банков, то у злоумышленников была бы точная информация об остатках по счетам, номера карт полностью, кодовое слово и другая идентифицирующая информация».