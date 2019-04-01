По итогам 2018 года совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась существенно меньше инфляции. На это повлияли прекратившие свое существование в результате санаций ЦБ фонды, которые раньше занимались перекрестным инвестированием с рядом финансовых групп.

Так, НПФ группы «Сафмар» разнесли по счетам своих клиентов убытки более чем в 10%. Но эти фонды в основном уже разобрались с «токсичными» вложениями, и теперь их активы, как ожидают эксперты, будут подвержены только рыночному риску, сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в 2018 году лучший результат показал третий по обязательствам по ОПС «Газфонд пенсионные накопления»: на счета клиентов он разнес 6,4%. Шестой по величине «ВТБ Пенсионный фонд» начислил 5,4%, НПФ «Нефтегарант», присоединивший в конце 2018 года «Согласие ОПС» и «Нефтегарант НПО», — 5%. НПФ Сбербанка, крупнейший на рынке, заработал для клиентов 4,8%.

Худшими стали два входящих в топ-10 фонда, принадлежащие холдингу «Сафмар финансовые инвестиции» (СФИ), — НПФ «Сафмар» и «Доверие», которые разнесли по счетам убыток в 11% и 10,1% соответственно. Еще два крупных фонда — НПФ «Будущее» и НПФ «Открытие» отказались раскрывать данные, однако их показатели участники рынка оценивают крайне низко.

Также рекордные отрицательные показатели фондов СФИ связаны с рисками перекрестного инвестирования с рядом финансовых групп, которые реализовались в конце 2017 года в результате санаций ЦБ банка «ФК Открытие», Бинбанка и Промсвязьбанка.

По словам представителя пенсионного дивизиона СФИ, основная причина отрицательной доходности за 2018 год — обесценение облигаций «Открытие холдинга», связанное с неисполнением рядом организаций обязательств по выкупу облигаций из портфелей фонда. При этом обесценены облигации «Стройжилинвеста» и ипотечные сертификаты участия (ИСУ Г-3). Также убытки фондам принесли акции «Объединенной вагонной компании» (ОВК) и банка ВТБ, которые подешевели за год вдвое и более чем на четверть соответственно.

Таким образом, только «Газфонду ПН» удалось побить инвестиционные результаты государственной управляющей компании «ВЭБ.РФ» (6,1%). В итоге суммарные обязательства по ОПС шести крупнейших фондов, в которых на начало года формировали накопительную пенсию 22,8 млн человек, за 2018 год выросли всего на 2,7%. С учетом оценочных результатов фондов «Открытие» и «Будущее» (почти 12 млн человек) средневзвешенная доходность, даже по оптимистичным оценкам, окажется в 2,5 раза ниже инфляции (1,7% против 4,3%).

По мнению руководителя департамента финансовых рейтингов НРА Карины Артемьевой, средневзвешенная доходность может в несколько раз проиграть инфляции, но можно надеяться, что прошлый год стал последним, когда проблемы отдельных фондов оказывали серьезное давление на весь рынок, так как основная расчистка портфелей завершена.