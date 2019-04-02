Банки смогут по-новому оценивать риски бизнеса при выдаче ему кредитов — ориентируясь не столько на стоимость активов под залог, сколько на денежные потоки и доходность предприятия. Для этого ЦБ пересмотрит требования к банковским резервам по займам, недостаточно обеспеченным имуществом, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

По его словам, пересматривается ключевая инструкция для банков, по которой они оценивают платежеспособность потенциальных должников, — «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности».

«Для того чтобы такие компании получили более широкий доступ к финансированию, должны быть изменены требования к капиталу банков. В частности, им надо разрешить направлять меньше средств в резервы, если заемщик не обладает достаточным имуществом, но демонстрирует высокую доходность и генерирует стабильный денежный поток», — сказал Анатолий Аксаков.

В пресс-службе ЦБ признали существование барьеров для финансирования платежеспособных заемщиков и пообещали пересмотреть подходы к оценке залогов, что позволит не только снять ограничения для заемщиков, не обладающих дорогостоящим имуществом, но и улучшить финансовую устойчивость самих финансовых организаций.

Минэкономразвития поддерживает пересмотр ЦБ подхода к оценке риска заемщиков со сравнительно небольшим залогом, рассказали «Известиям» в ведомстве. Там подчеркнули, что отсутствие достаточного залога является существенным ограничением для субъектов МСП при получении кредита.

Банкиры согласны с тем, что нужно либерализовать регулирование оценки рисков заемщика, однако уверяют, что и так кредитуют компании, не замыкаясь на наличии у них имущества под залог.

Как пояснил первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский, все, кто имеет сильные финансовые показатели, могут получить кредит. Если же компания не представляется банку стабильным заемщиком, то вряд ли она получит доступ к финансированию, если ее акционеры не найдут капитала под залог.

Представители бизнеса уверены в обратном: даже давно присутствующей на рынке компании сложно получить деньги у банка. Для получения финансирования собственникам компаний приходится гарантировать банкам возврат своим имуществом. При условии более свободного доступа к финансированию ежегодный оборот компаний может вырасти примерно на 20%.