Новый гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона

Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс гостиничный сбор, следует из подготовленного ведомством законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

Как поясняет РБК , цель предлагаемых изменений — включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей, которые носят квазиналоговый характер, то есть по сути не отличаются от налогов. Речь идет о пяти платежах: экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе за пользование автодорогами федерального значения, налоге на операторов сети связи общего пользования и гостиничном сборе.

Новый гостиничный налог заменит курортный сбор, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона. Такой сбор нужен, чтобы создать дополнительные источники дохода местных бюджетов, указывают авторы законопроекта.

Платить сбор должны будут организации и физические лица, предоставляющие гостиничные услуги, услуги по временному размещению и обеспечению временного проживания: гостиницы, санатории и объекты курортного отдыха.

Гостиничный сбор может быть введен в любых муниципальных образованиях и городах федерального значения после 1 января 2023 года.

Ставку сбора будут определять органы местного самоуправления, но она не должна превышать 100 рублей с человека в день, сказано в тексте документа. При этом ставка налога может быть дифференцирована в зависимости от сезона, категории средства размещения, его назначения или местонахождения.

С 1 мая 2018 года курортный сбор платят туристы на Алтае (курорт Белокуриха) и в Ставропольском крае (в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске), с 16 июля — в Краснодарском крае (в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района). В Крыму, где власти также имеют право ввести курортный сбор, его отложили до 1 мая 2019 года. Эксперимент по курортному сбору завершится 1 января 2022 года.

Ставка сбора устанавливается регионами, но в 2018 году она не могла превышать 50 рублей в сутки с человека, а в последующие годы — 100 рублей. Самый большой сбор — 50 рублей в сутки — взимается на Ставрополье. В Белокурихе Алтайского края туристы платят 30 рублей в сутки, а в Краснодарском крае — 10 рублей.

Собранные средства власти направляют на развитие курортов и улучшение инфраструктуры. Так, власти Краснодарского края отчитывались, что в 2018 году курортный сбор принес региону более 108 млн рублей — на 55% больше, чем ожидалось.

О том, что в правительстве обсуждают идею ввести аналог курортного сбора, стало известно в сентябре прошлого года. Речь шла о туристическом сборе в размере 1—2% от стоимости проживания, вопрос о включении этого платежа в Налоговый кодекс обсуждали Минфин и Минкультуры. Инициативу поддержали власти Петербурга: ввести такой сбор за проживание по примеру европейских стран предложил председатель комитета по финансам Санкт-Петербурга Алексей Корабельщиков. Введение сбора поддерживают, по его словам, ряд регионов с историческими поселениями, а Петербург готов стать пилотным регионом.



Представители туротрасли и гостиничного бизнеса выступили против введения сбора. Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько назвал такую меру несвоевременной и подрывающей конкурентоспособность России как туристического направления на мировом рынке. Введение гостиничного сбора приведет к сокращению как внутреннего, так и въездного турпотока и скажется на туристическом имидже России, предупреждал президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

