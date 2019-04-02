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• Минфин предложил включить в Налоговый кодекс ряд неналоговых платежей, которые носят квазиналоговый характер. Речь идет об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе за пользование автодорогами федерального значения, налоге с операторов сети связи общего пользования и гостиничном сборе. Последний предполагается ввести вместо курортного сбора, который сейчас в качестве эксперимента могут взимать четыре российских региона. Главная цель включения части неналоговых платежей в Налоговый кодекс — обеспечить прозрачные и предсказуемые условия ведения бизнеса и не допустить скрытого роста нагрузки на предпринимателей, пояснили в министерстве. В среду, 3 апреля, первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов обсудит предложение с бизнесом.

• Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание. Соответствующие требования содержатся в сообщениях, которые получили кредитные организации. Visa вводит новые правила с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года. Платежная система «Мир» не планирует вводить такое требование для своих карт.

• Банки смогут по-новому оценивать риски бизнеса при выдаче ему кредитов — ориентируясь не столько на стоимость активов под залог, сколько на денежные потоки и доходность предприятия. Для этого ЦБ пересмотрит требования к банковским резервам по займам, недостаточно обеспеченным имуществом, рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В пресс-службе ЦБ признали существование барьеров для финансирования платежеспособных заемщиков и пообещали пересмотреть подходы к оценке залогов, что позволит не только снять ограничения для заемщиков, не обладающих дорогостоящим имуществом, но и улучшить финансовую устойчивость самих финансовых организаций.

• Банк России считает правильным запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог недвижимости для предотвращения мошенничества, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила законодательно запретить выдачу микрофинансовыми организациями кредитов под залог жилья. При этом она обратилась к профильным комитетам с просьбой безотлагательно приступить к выработке соответствующего законопроекта. Кроме того, ЦБ предлагает повысить ответственность за нелегальную микрофинансовую деятельность: поднять штрафы с 500 тыс. рублей до 2 млн, ввести уголовную ответственность для «черных коллекторов» и нелегальных кредиторов.