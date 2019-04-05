Газпромбанк не называет подобные бумаги «народными» облигациями, но по своим характеристикам они напоминают ОФЗ-н, которые выпускает Минфин

Газпромбанк с 15 апреля начнет продавать свои облигации розничным клиентам во всех отделениях страны, рассказали Банки.ру два источника в кредитной организации. Это будет первый специальный выпуск, предназначенный для розницы.

Ежемесячно Газпромбанк намерен привлекать с помощью этого инструмента до 500 млн рублей, говорит собеседник Банки.ру. Доходность первого выпуска еще не определена. Пресс-служба Газпромбанка подтвердила разработку нового продукта, но отказалась раскрыть параметры выпуска.

Газпромбанк не называет подобные бумаги «народными» облигациями, но по своим характеристикам они напоминают ОФЗ-н, которые выпускает Минфин. Минфин начал размещать облигации для населения в 2017 году, чтобы повысить инвестиционную активность россиян. Бумаги продаются через банки-агенты. Всего было размещено три транша, каждый объемом 15 млрд рублей. Номинал облигации — 1 тыс. рублей, минимальная сумма инвестиций — 30 тыс. рублей, максимальная — 15 млн рублей. Держатели ОФЗ-н не могут перепродать их на вторичном рынке. Свои «народные» облигации Газпромбанк разрешит продавать третьим лицам.

Выпуск подобных бумаг — пробный шаг для диверсификации базы фондирования, считает портфельный управляющий «Альфа-Капитала» Дмитрий Дорофеев. По его словам, пока в масштабах банка сумма 500 млн рублей ежемесячно не кажется внушительной.

С ним соглашается старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Однако у Газпромбанка есть резон выводить такой продукт на рынок.

«Если выражаться образно, то это лишь маленький кирпичик в доме с вывеской «розничный бизнес». Сейчас розничное направление Газпромбанка развивается весьма динамично: запускается доставка карточных продуктов, развиваются потребкредитование и ипотека. Облигации для населения — один из пунктов этой стратегии, пусть пока и не очень значимый для баланса», — отмечает Тетерин. По его словам, продукт может заинтересовать состоятельных клиентов банка.

Доходность «народных» облигаций от Газпромбанка вряд ли будет высокой, считают собеседники Банки.ру. Ориентиром при формировании ставок может быть доходность классических ОФЗ и ОФЗ-н, а также ставки по депозитам.

На данный момент доходность ОФЗ на годовом горизонте находится в районе 7,5%. Размер купонных выплат по ОФЗ-н варьируется от 6% до 8,6% годовых в зависимости от длительности хранения бонда. А в продуктовой линейке Газпромбанка есть классические вклады со ставкой 7,5% (вклады со ставкой выше 9,2% предполагают оформление полисов ИСЖ и НСЖ. — Прим. Банки.ру).

«Поскольку доходность по ОФЗ не такая высокая, ставки по депозитам являются более важным фактором при формировании доходности «народных» облигаций Газпромбанка», — говорит Дорофеев. По его оценке, покупателей облигаций может устроить премия даже в 0,25 процентного пункта.

На первом этапе они могут предложить доходность на уровне выше 8% годовых, но впоследствии эта премия снизится, заключает эксперт. Он также отмечает, что облигации могут заинтересовать клиентов как более ликвидный инструмент — бумаги можно продать, не потеряв процентные платежи.

Выпуск таких бондов выгоден и самому банку с точки зрения снижения стоимости привлечения средств. Он не будет отчислять в АСВ страховые взносы. Эксперты не готовы оценить, каковы будут маркетинговые расходы Газпромбанка для продвижения нового продукта, но сходятся в том, что банк много на нем не заработает. «Сильно они не выиграют, хотя впоследствии другие крупные банки смогут перенять этот опыт», — предполагает Дорофеев.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru