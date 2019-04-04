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• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях снизилась до 7,53% по итогам третьей декады марта с 7,72% за вторую декаду. С августа 2018-го ставка практически непрерывно росла, не считая нескольких случаев стагнации и одного неожиданного снижения. В десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк. Сбербанк в третьей декаде марта досрочно прекратил действие сезонного вклада с рекордной для него доходностью до 7,65% годовых, в результате максимальная ставка розничного депозита в банке составила 5,75%.

• Менее половины (47%) должников испытывают финансовые затруднения и поэтому отказываются возвращать долг. Таковы результаты опроса неплательщиков, проведенного Национальной ассоциацией профессиональных коллекторских агентств. Вторая по популярности причина не платить (13% неплательщиков) — должник не согласен с озвученной суммой долга. Еще 9% респондентов считают, что через суд они могут добиться уменьшения размера задолженности. При этом 7% опрошенных уверены, что полученные деньги возвращать им не придется вообще. Столько же среди отказников, изначально не понявших условия кредитования. А 4% опрошенных заявили, что не знают, как можно оплатить просроченный кредит.

• В Федеральной налоговой службе назвали самые распространенные сферы деятельности самозанятых. Среди пользователей приложения «Мой налог», где регистрируются самозанятые, наиболее популярной областью оказалась перевозка пассажиров (около 20%). Другие виды деятельности, которые самозанятые чаще всего указывают: сдача квартир в аренду (около 7%), консультирование (5%), репетиторство (4%) и программирование (2%). Всего на конец марта в качестве плательщиков налога на профессиональный доход было зарегистрировано более 55 тыс. человек, уточнили в пресс-службе ФНС.

• Ассоциация «Электронные деньги» подготовила и направила в ЦБ для согласования меморандум, призванный урегулировать взимание комиссий за неактивные электронные кошельки. Целью документа является унификация процессов взаимодействия операторов кошельков с потребителями финансовых услуг, а также защита прав и интересов последних, пояснили в ЦБ. Как следует из текста меморандума, установление платы за неактивные кошельки считается правом оператора, но реализовано оно может быть не ранее чем через год неиспользования кошелька, а размер комиссии не может превышать 10 рублей в день. Также оператор обязан информировать клиента о тарифах до принятия его на обслуживание в доступной форме, направлять не менее двух уведомлений о скором взимании комиссии за неактивный кошелек, не менее чем за месяц до списания средств и не позднее чем за три дня до взимания.