Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Иваново». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.

«Банк России приказом от 5 апреля 2019 года № ОД-761 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества коммерческий банк «Иваново» (регистрационный номер 1763, Иваново», — говорится в сообщении.

Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с федеральным законом «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», с учетом неоднократного применения в течение одного года мер, предусмотренных федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«Ключевым направлением деятельности банка «Иваново» являлось кредитование компаний и физических лиц. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств)», — уточняет регулятор.

Отмечается, что банк допускал ряд нарушений, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: представлял неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк также систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

«По оценке Банка России адекватное отражение в финансовой отчетности банка «Иваново» принимаемых им кредитных рисков и стоимости имущества приводит к значительному (более 30%) снижению капитала банка «Иваново» и, как следствие, к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков», — уточняет регулятор.

Кредитная организация осуществляла «схемные» операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов и нарушала другие федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе трижды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

В банк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Банк «Иваново» является участником системы страхования вкладов.

Как сообщает РБК , в 2003 году основным акционером банка стал американский конгрессмен от штата Северная Каролина Чарльз Тейлор, получивший контроль над 80% акций банка. Он работал в конгрессе до 2006 года.

