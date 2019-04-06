«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Микрокредитная компания «Смсфинанс» в марте поставила эксперимент — простила заемщикам долги на 500 тыс. рублей и предложила ЦБ распространить эту практику на весь рынок. Средняя сумма списания составила 12 тыс. рублей, то есть количество «счастливчиков» едва превысило 40 человек. О том, какие заемщики заслуживают «прощения» и во что выльется эта идея, читайте в материале «Отпущение долгов».

• Минфин планирует внести в Налоговый кодекс новые виды платежей: экологический налог, утилизационный сбор, сбор с большегрузных автомобилей за использование федеральных дорог, налог с операторов связи и гостиничный сбор. Кроме того, в разряд налогов планируют перевести оплату услуг государственных реестров. Кому и за что придется платить и как очередная «налоговая реформа» отразится на кошельках россиян, рассказали в тексте «Пусть неплательщик плачет!».

• Низкие зарплаты в России плохи не только для граждан, но и для экономики в целом. Они несут угрозу экономике не столько в этом году, сколько в более отдаленном будущем. «Ловушка низких доходов», в которой оказалась Россия, опасна накоплением технологической отсталости и скатыванием в бедность. Подробнее об этом читайте здесь.

• Экономически активное население России назвало самые надежные, по их мнению, банки. Так, более 70% россиян назвали самым надежным банком Сбербанк. На втором месте — его выбрали 50% опрошенных — ВТБ. Альфа-Банк занял третье место, и его считают одним из самых надежных 20% респондентов. О том, какие места в рейтинге заняли остальные банки, читайте здесь.