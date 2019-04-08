Сотрудники банков должны будут предупреждать клиентов о потенциальных рисках потери средств. Также банку нельзя будет говорить клиенту, что продукт застрахован, если это не банковский депозит. Уже во II квартале 2019 года у банков появятся четкие сценарии общения с клиентами при продаже финансовых продуктов (так называемые скрипты), сообщил «Известиям» президент Национальной финансовой ассоциации (саморегулируемая организация), в которую входят крупнейшие банки, Василий Заблоцкий.

Под такие нормы подпадет работа с инвестиционными продуктами — ПИФами, доверительным управлением, ценными бумагами, брокерскими и индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС), которые кредитные организации в качестве агентов предоставляют населению.

В НФА считают, что требования по скриптам станут еще одним способом борьбы с мисселингом — когда клиенту под видом одной услуги продают другую. В регуляторе заявляли, что агенты предоставляют потребителям неполную информацию об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни.

В пресс-службе ЦБ «Известиям» сообщили, что поддерживают разработку такого стандарта саморегулируемыми организациями, и добавили, что своим информационным письмом давали общие рекомендации СРО к сценариям продаж — рекомендовали обеспечить их соответствие общим принципам защиты прав и интересов граждан. В свою очередь, детальные положения (в том числе в части подходов при взаимодействии с клиентами и в части инвестиционного консультирования) прописываются непосредственно СРО, подчеркнули в регуляторе.

Банки, опрошенные «Известиями», положительно оценивают введение требований по скриптам. Требования по скриптам позволят клиентам гарантированно получать четкую и понятную информацию, а сотрудникам банков станет проще ориентироваться в условиях продуктов, считает руководитель Центра организации продаж и развития казначейских операций УБРиР Максим Голубков. С появлением общих стандартов станет больше банков с высоким качеством сервиса, уверен директор департамента сети и развития продаж Росбанка Тахир Минажетдинов.

При этом случаи нарушения требований будут рассматриваться на дисциплинарном комитете НФА, пояснили «Известиям» в саморегулируемой организации. В зависимости от их тяжести на профучастника могут быть наложены штрафные санкции (их размер определит комитет). Также выявлением случаев мисселинга занимается служба по защите прав потребителей при Банке России.