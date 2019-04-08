Международная платежная система Visa установит с 9 июля 2019 года межбанковскую комиссию 1% для торговых точек с оборотом до 10 млн рублей в год. Соответствующее уведомление Visa разослала российским банкам, рассказали РБК два источника в этой сфере.

Межбанковская комиссия, или интерчейндж, — это часть комиссии за эквайринг, которую устанавливает платежная система, а получает банк, эмитирующий карту. Сейчас ее средний размер по рынку составляет 1,6—1,8% при общем размере эквайринговой комиссии 1,5—2,5%.

При этом для получения льгот микропредприятие, кроме ежегодного оборота до 10 млн рублей, должно иметь оборот по картам Visa не более 3 млн рублей, оно должно быть новым клиентом платежной системы (не принимать карты Visa в течение минимум полугода перед подключением эквайринга) и соответствовать нормам федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в России.

Опрошенные РБК эксперты и участники рынка затруднились оценить число предприятий, которые могут претендовать на льготный тариф. При этом в октябре прошлого года заместитель министра экономического развития Вадим Живулин говорил, что, по данным реестра субъектов МСП, в России порядка 6 млн компаний из сектора малого и среднего бизнеса, большая часть которых представляют микропредприятия.

По мнению экспертов, Visa снижает межбанковскую комиссию для развития безналичных платежей в сфере работы микромагазинов и предоставления микроуслуг, где пока доминируют наличные, но даже комиссия 1% может быть неподъемной для некоторых таких магазинов. Также банки не слишком торопятся устанавливать оборудование для приема карт в небольших торговых точках, так как оно не окупается из-за малого торгового оборота и высокого размера комиссии, которую банк-эквайер возмещает банку-эмитенту. Банки проверяют годовой оборот по средствам на банковском счете, также они могут запрашивать у предприятий бухгалтерский баланс, но из-за тенденции к сокращению документооборота не прибегают к этой мере, рассказал РБК источник в одном из крупнейших российских банков.

В целом банки и розница позитивно оценивают решение Visa. Поддержка микробизнеса должна сделать прием карт для небольших компаний более доступным, говорит директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт» Инна Емельянова. Решение позитивно как для эквайринга, так и для рынка торгово-сервисных микропредприятий, указывает Александр Дынин. Но в будущем оно негативно скажется на экономике карточных портфелей, опасается он.