В докладе о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году генпрокурор Юрий Чайка заявил, что на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» были похищены более 1,6 млрд рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения, сообщает РИА Новости.

Всего в прошлом году генпрокуратура совместно с правоохранительными и контролирующими органами осуществила проверку деятельности почти 19 тыс. исполнителей оборонного заказа, а также федеральных органов власти и государственных корпораций.

При этом были выявлены факты неправомерного распоряжения средствами, которые выделялись на выполнение работ в рамках оборонного заказа, завышения стоимости самих работ, срыва сроков их исполнения, а также другие нарушения.

По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

Также в докладе Юрия Чайки говорится о 15 нарушениях в 2018 году, связанных с наличием у чиновников счетов в иностранных банках, а также владением и (или) пользованием иностранными финансовыми инструментами.

При этом, согласно докладу, в 2018 году таможенными органами выявлено более 13 тыс. нарушений законодательства о валютном контроле, в том числе более 5,9 тыс. фактов незаконного вывода капиталов из России на сумму, превышающую 200 млрд рублей. Также предотвращен вывод 195 млрд рублей.