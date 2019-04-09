Уровень бедности среди предпенсионеров может вырасти с нынешних 4,2% до 7,3% в 2028-м году из-за повышения пенсионного возраста, говорится в исследовании РАНХиГС, с которым ознакомились «Известия» . Люди еще не достигнут границ «нового» пенсионного возраста, но при этом могут остаться без работы. В целом же повышение возраста выхода на заслуженный отдых поможет снизить уровень бедности в стране — он уменьшится с 13,1% в 2018 году до 11,9% в 2028-м за счет ускоренных темпов индексации выплат.

Для предпенсионеров предусмотрено пособие по безработице, но установлен ряд ограничений на его размер и период получения, отметил один из авторов исследования, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. По его словам, для поддержки предпенсионеров многие меры уже продуманы (программы переобучения, ответственность для работодателей за увольнение таких сотрудников и т. д.), главное — чтобы у них была работа.

Доля предпенсионеров составляет 6—7% среди населения, поэтому общую тенденцию к снижению бедности они не поменяют, отмечается в материалах РАНХиГС. А в целом повышение пенсионного возраста в совокупности с ежегодным ростом экономики примерно на 1,5% положительно повлияет на уменьшение количества населения с доходами ниже прожиточного минимума. К 2028 году число малоимущих снизится с нынешних 13,1% до 11,9% в умеренном сценарии и до 9,8% в оптимистичном.

В пресс-службе Минтруда, а также в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой «Известиям» сообщили, что не знакомы с исследованием РАНХиГС. В Минэкономразвития материалы на рассмотрение не поступали и, соответственно, не рассматривались, сказали «Известиям» в ведомстве.

Увеличение сроков выхода на отдых позволит обеспечить рост пенсий до 2024 года на 10%, говорится в аннотации к другому исследованию РАНХиГС, с которым также ознакомились «Известия». При этом ускоренное повышение пенсий потребует не только всех сэкономленных средств от повышения возраста выхода на отдых (около 2 трлн рублей в течение пяти лет), но и увеличения объема бюджетных трансфертов примерно на 500—600 млрд до 2024 года. А с учетом расходов на реализацию мер по смягчению последствий реформы (повышение пособий по безработице, переобучение и т. д.) еще дополнительно около 100 млрд рублей.

Также ускоренная индексация пенсий в ближайшие годы сформирует повышенную базу обязательств правительства перед населением на будущее. А при невысоких темпах роста экономики и тем более при спаде это подвергнет риску устойчивость пенсионной системы и ограничит возможности такой индексации выплат в период после 2024 года и тем более после 2028-го, предупреждают авторы исследования.