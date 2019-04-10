Жителям России для достойной жизни ежемесячно нужен доход в пределах 66 тыс. рублей. Жителям Москвы — не менее 100 тыс. рублей, а Санкт-Петербурга — 91 тыс. рублей, говорится в исследовании, которое провел Финансовый университет при правительстве РФ. При этом были опрошены жители разных регионов страны, сообщает «Российская газета» .

Наиболее скромные представления о достойной зарплате — у жителей Читы. Им достаточно получать 50 тыс. рублей в месяц. Жители Улан-Удэ согласны на зарплату в 54 тыс. рублей. Респонденты из Барнаула и Якутска достойной месячной зарплатой считают 55 тыс. рублей.

При этом 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода. Самая значительная доля участников опроса, которые так считают, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе, рассказали социологи. Также 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут.