Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП), сообщают «Известия». При этом, по мнению экспертов, предприниматели перерегистрируются, чтобы платить меньше налогов, и это опасная тенденция.

По данным ФНС, в качестве самозанятых граждан зарегистрировались более 64 тыс. человек, а по состоянию на 5 апреля из 60 тыс. работающих на себя 15% ранее имели статус ИП.

Эксперты видят в этом риски недополучения доходов страховых фондов. На данный момент они могут недосчитаться 300 млн рублей. Однако, скорее всего, по мере развития бизнеса самозанятые будут обратно переходить в ИП для того, чтобы, например, нанять работника.

По словам исполнительного директора объединения малых и средних предпринимателей «Опора России» Андрея Шубина, сейчас по закону самозанятым запрещено перепродавать товары: работающие на себя могут реализовывать только продукцию собственного производства. В целом, по мнению Андрея Шубина, активная регистрация работающих на себя в налоговой службе еще не говорит о тенденции к «обелению» экономики. Теневая экономика базируется на высокой нагрузке для предпринимателей в виде «зарплатных» налогов и сборов.

Силуанов предложил не вводить надзор за самозанятыми в ближайшие годы Освобождение самозанятых от надзора нужно закрепить законодательно при расширении эксперимента по налогу на профессиональный доход.

В целом в правительстве довольны первыми итогами работы нового налогового режима, так как 64 тыс. официальных самозанятых — это в 30 раз больше, чем за два года действия предыдущего режима для работающих на себя. В 2017 году вице-премьер Татьяна Голикова (тогда была в должности главы Счетной палаты) количество россиян «в тени» оценивала в 15 млн человек.