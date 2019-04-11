Предлагаемые ЦБ нововведения могут создать поисковикам сложности, но не решат проблему мошенничества

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило против инициативы Банка России обязать всех операторов поисковых систем отмечать специальной маркировкой сайты легальных игроков финансового рынка, посчитав его излишним обременением поисковиков, сообщает «Коммерсант» .

По данным издания, регулятор разработал поправки к закону «Об информации», согласно которым маркироваться поисковиком должны сайты банков, микрофинансовых организаций (МФО), страховых компаний и форекс-дилеров, информация об адресах которых содержится на сайте ЦБ в реестрах и списках поднадзорных ему организаций. Порядок, форму и сроки осуществления операторами поисковых систем такой маркировки должна была определить Минкомсвязь.

Однако в Минкомсвязи посчитали, что «предусмотренное законопроектом дополнительное обременение операторов поисковых систем представляется избыточным, поскольку в настоящее время на интернет-сайтах кредитных организаций и некредитных финансовых организаций указываются реквизиты соответствующих лицензий, выданных ЦБ».

Эксперты отмечают, что предлагаемые Центробанком нововведения могут создать поисковикам дополнительные сложности, но не решат проблему мошенничества. Также далеко не каждый пользователь сети вообще в курсе, что такие сайты должны маркироваться.

На данный момент в России четыре основных поисковых системы — Google, «Яндекс», «Рамблер», Mail. В рамках совместного проекта с ЦБ «Яндекс» уже обозначает цветной галочкой легальные сайты финансовых организаций.