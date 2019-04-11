Объем сделок по покупке российскими компаниями иностранных существенно сократился в I квартале 2019 года и составил лишь 6,8 млн долларов — это второй самый низкий показатель покупок российскими компаниями иностранных с 1999 года, отмечается в поступившем в РБК исследовании компании Refinitiv (бывшего подразделения F&R Thomson Reuters) о российском рынке слияний и поглощений.

Также сумма сделок с любым российским участием упала на 45% до 4,4 млрд долларов в I квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Сумма сделок по покупке иностранцами российских компаний достигла четырехлетнего минимума, составив 1,48 млрд долларов, а падение достигло 32%.

Сумма внутрироссийских сделок снизилась на 85% до 852,6 млн долларов — минимума с 2004 года.

По мнению экспертов, спад активности на рынке слияний и поглощений связан прежде всего с завершением консолидации в ключевых отраслях, а новых серьезных игроков не появляется. При этом крутого разворота в ближайшем будущем не ожидается. Вероятен рост активности в ретейле или пищевой промышленности.