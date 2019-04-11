Повышение пенсионного возраста не окажет негативного влияния на бедность населения России в целом, но бедность среди граждан предпенсионного возраста увеличится, следует из доклада «Анализ влияния повышения пенсионного возраста на уровень бедности», подготовленного экспертами РАНХиГС, сообщает РБК.

Согласно докладу, уровень бедности населения снизится к 2028 году до 11,9% в умеренном сценарии макропрогноза, в оптимистичном сценарии — до 9,8%. При этом за первые два года переходного периода пенсионной реформы (2019–2020 годы) уровень бедности уменьшится на 0,5 процентного пункта, с 13,1% до 12,6%, так как на начальном этапе перехода к новому пенсионному возрасту лишь небольшое количество граждан теряет возможность получать пенсию, а зафиксированный законом размер индексации пенсий наиболее высок.

В 2019 году индексация пенсий неработающих пенсионеров составила 7,05%, в 2020-м повышение составит 6,6%, в 2021-м — 6,3%, в последующие годы — от 5,5% до 5,9%.

После 2020 года уровень бедности россиян продолжит снижаться.

Основными факторами уменьшения числа граждан, живущих в бедности, согласно выводам экспертов, станет рост экономики, влекущий за собой увеличение зарплат, обещанный властями ускоренный рост пенсий на 1,5—2 п. п. выше инфляции и компенсационные меры, принятые властями.

Однако, по мнению экспертов, уровень бедности среди предпенсионеров может увеличиться к концу переходного периода пенсионной реформы. К 2028 году он повысится с 4,2% в 2018-м до 7,3% в умеренном сценарии и до 6,1% в оптимистичном. Дефицит доходов, то есть глубина бедности малоимущих граждан предпенсионного возраста, из-за пенсионной реформы может также увеличиться.