Басманный суд Москвы в четверг освободил из СИЗО под домашний арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Калви меру пресечения в виде содержания под домашним арестом», — огласила постановление судья Юлия Сафина.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин считает изменение меры пресечения Майклу Калви хорошим знаком для российского инвестиционного климата, говорится в сообщении Минэкономразвития.

«Изменение меры пресечения в деле Калви на домашний арест — хороший знак для инвестиционного климата. Будем ждать окончательного решения суда. Экономические вопросы должны оставаться экономическими и гораздо реже становиться уголовными», — отметил министр.

Срок предварительного расследования по делу о хищении 2,5 млрд рублей у Восточного Банка, в рамках которого арестован инвестор Майкл Калви, продлен до 13 августа, сообщает РИА Новости.

«Срок предварительного расследования по делу продлен до 13 августа», — сказала судья Юлия Сафина, оглашая постановление.

По версии следствия, Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров «Восточного» поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 млрд рублей долга банку были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group, реально почти ничего не стоящие.



Сам Калви считает себя невиновным, в частности, он заявлял в суде, что спорный пакет акций стоит не менее 2,5 млрд рублей, и в доказательство предлагал совладельцам «Восточного» продать актив на рынке. Baring Vostok считает истинной причиной дела корпоративный конфликт. Дело было возбуждено по заявлению миноритария банка Шерзода Юсупова. В настоящее время Baring Vostok принадлежат 51,62% акций «Восточного», доля «Финвижн» Аветисяна — 32,02% уставного капитала, Юсупова — 4,8%.