Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подписал документ о создании Роскосмосбанка. Копия решения есть в распоряжении ТАСС.

Новый банк, следует из документа, образован на базе Фондсервисбанка, председателем совета директоров которого в ноябре 2018 года был избран Рогозин. 100% акций новой структуры (более 11,3 трлн ценных бумаг) находятся в собственности Роскосмоса.

«Внести изменения в устав акционерного общества Фондсервисбанк <...> следующего содержания: полное фирменное наименование банка на русском языке — акционерное общество Роскосмосбанк, на английском языке — JSC Roscosmosbank», — говорится в документе.

Как сообщил ТАСС источник, близкий к руководству новой кредитной организации, Роскосмосбанк будет выполнять функции «казначейства для контроля всей контрактно-договорной работы предприятий ракетно-космической отрасли». «То есть появляется финансовый инструмент, позволяющий быстро наводить порядок по всей кооперации», — пояснил собеседник агентства.

Фондсервисбанк был основан в 1994 году. Главным акционером кредитной организации (78,88%) являлась Столичная трастовая компания «Союз». Банк специализировался на обслуживании предприятий оборонно-промышленного комплекса и других высокотехнологических отраслей, в том числе Роскосмоса. В мае 2018 года ЦБ привлек Роскосмос в качестве инвестора к его санации. Тогда, еще будучи вице-премьером, Рогозин заявил, что в Фондсервисбанке «осели сотни миллионов долларов заработанных страной космических денег».

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Ранее, летом 2018 года, газета «Ведомости» уже сообщала о возможном создании Роскосмосбанка. Тогда газете первый заместитель гендиректора «Роскосмоса» Татьяна Ельфимова сообщала, что банк ждут перемены. В частности, уже разработана «дорожная карта» по дальнейшей работе банка. Чтобы избавиться от негативных ассоциаций, включая уголовное преследование бывших владельцев банка, будет проведен ребрендинг, рассказывал газете источник газеты, близкий к кредитной организации.