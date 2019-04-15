Задача вывести оплату труда госслужащих на конкурентный уровень решаема, но для этого система зарплатных доходов должна стать более предсказуемой, простой и прозрачной. Об этом говорится в одном из материалов свежего выпуска «Мониторинга экономической ситуации в России» от Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Как напоминают авторы доклада, представляющие РАНХиГС, на недавней коллегии Федерального казначейства было объявлено о сокращении числа федеральных служащих. Задача состоит в том, чтобы среди прочего вывести оплату труда госслужащих на конкурентный уровень.

По словам экспертов, за последние 15 лет в России было предпринято несколько попыток модернизации системы государственной гражданской службы и всякий раз реформы затрагивали вопрос зарплат (в увязке с результатами работы чиновников). В принятых документах, в частности, говорилось о формировании эффективной системы материального и нематериального стимулирования госслужащих. Предполагалось усовершенствовать законодательство в части материального стимулирования гражданских служащих в целях доведения уровня оплаты их труда до конкурентного. Среди прочего планировалось увеличение гарантированной части денежного содержания и доли выплат, обусловленных эффективностью их профессиональной служебной деятельности.

В Минфине анонсировали масштабные сокращения госслужащих Численность территориальных органов власти в 2020 году планируется сократить на 5%, а в 2021 году — еще на 10%, а численность служащих центрального аппарата — на 10% за два года.

«Проанализировав соответствующие нормативные правовые акты и крупные пласты данных об оплате труда чиновников, мы пришли к выводу, что упомянутые задачи решены не полностью. Да, за последние полтора десятилетия конкурентоспособность государственной службы на рынке труда в целом выросла, однако этот рост оказался неравномерным: если в центральных аппаратах федеральных ведомств уровень оплаты труда превышает аналогичный уровень в экономике по большинству категорий персонала (за исключением категории «специалисты» в некоторых органах), то в территориальных органах исполнительной власти уровень оплаты труда госслужащих в большинстве случаев, напротив, ниже среднего по экономике. По некоторым позициям, для которых могут быть проведены международные сравнения, российская госслужба проигрывает развитым странам», — констатируют эксперты.

Они приводят следующий пример: в государствах ОЭСР в 2015 году средний уровень оплаты труда таможенного инспектора превышал ВВП на душу населения в стране в 1,6 раза, у налоговых инспекторов — в 1,7 раза. Для России эти соотношения — 0,89 и 0,98 раза соответственно.

Зарплаты региональных чиновников оказались в 2,6 раза меньше, чем у федеральных А муниципальные чиновники получают в три раза меньше, чем федеральные.

Кроме того, структура оплаты труда на госслужбе значительно отличается от частного сектора. Так, если в негосударственных организациях, по данным Росстата, на долю переменных выплат (в том числе премий) приходится порядка 25% фонда оплаты труда, то переменные выплаты в территориальных органах федеральных ведомств составляют 38%, а в центральных аппаратах — 48%.

При этом до сих пор не существует единого нормативного акта о премировании и ином материальном стимулировании госслужащих, каждое федеральное ведомство регулирует эти вопросы самостоятельно. В большинстве органов власти (за исключением Федерального казначейства, Федеральной налоговой службы и некоторых других) жесткой привязки размеров премий к показателям результативности деятельности нет, а недостижение целей и ожидаемых результатов деятельности органа не является поводом для снижения премий или их невыплаты.

Отсутствует и ограничение по размеру премий в законодательстве о государственной службе. Как следствие, российские госслужащие зачастую сталкиваются с непредсказуемостью своих зарплатных доходов. Авторы обзора полагают, что это может использоваться и при смене руководства органов: служащим старой команды могут просто перестать начислять премии, их зарплата существенно снизится, и они уйдут сами, освобождая места для новой команды, то есть премирование из инструмента мотивации превращается в способ поддержания лояльности к руководству.

«С нашей точки зрения, необходим единый для всей системы государственной службы и абсолютно прозрачный порядок премирования, назначения стимулирующих выплат и иных денежных поощрений, исключающий ведомственные импровизации. Следующий шаг — укрупнение структуры денежного содержания госслужащих. Гарантированная часть оплаты труда (80%) может состоять только из должностного оклада либо из должностного оклада и неснижаемой надбавки за стаж, квалификацию и результативность служебной деятельности. Доля надбавки не должна превышать 25% в общем объеме расходов на гарантированную (постоянную) часть оплаты труда», — предлагают авторы материала.



По их мнению, в таких условиях сам размер должностного оклада, который сегодня для некоторых должностей установлен на уровне ниже МРОТ, должен существенно возрасти. Эксперты подчеркивают, что необходимо уходить от ситуации, когда должностные оклады могут составлять 10—15 тыс. рублей, а среднемесячная начисленная зарплата чиновников в центральных аппаратах превышает 100 тыс. «Рост гарантированной оплаты труда сделает ее уровень и прозрачным для общества, и предсказуемым для конкретного служащего», — заключают экономисты.