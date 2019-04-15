Есть риск, что работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в «конвертах»

В правительстве могут обсудить возможность освободить россиян с низкими зарплатами от подоходного налога. Консультации о внесении изменений в налоговое законодательство в части установления социального вычета по НДФЛ для малоимущих работников предусмотрены генсоглашением между правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018—2020 годы, рассказали «Известиям» в аппарате российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Согласно Трудовому кодексу, работодатель не может начислять сотруднику сумму меньше минимального размера оплаты труда. Он равен прожиточному минимуму и в среднем по России составляет 11,3 тыс. рублей. Однако после уплаты НДФЛ на руки сотрудник с такой зарплатой получит 9,8 тыс. рублей. Таким образом, его доход окажется ниже прожиточного минимума. Соответственно, вычет потребуется гражданам с зарплатами до 13 тыс. рублей, пояснили в аппарате комиссии.

В Минтруде оперативно не ответили на запрос «Известий», какого количества россиян могла бы коснуться реформа. В ведомстве сослались на то, что вопросы налогообложения находятся в компетенции Минфина. В этом министерстве не ответили на запрос о том, поддерживают ли там это предложение.

Как пояснил секретарь Федерации независимых профсоюзов (представляет сторону работников в РТК) Олег Соколов, консультации о введении налогового вычета на низкую зарплату пока не проводились. Организация придерживается позиции, что при фактическом среднедушевом доходе меньше прожиточного минимума сотрудников нужно освободить от уплаты НДФЛ.

Технически в России сейчас есть два способа сделать налоговый вычет. По первому — желающий возместить часть определенных расходов (на обучение, лечение или приобретение жилья) гражданин подает заявление в налоговую инспекцию, которая позже возмещает ему эти траты из суммы уплаченного ранее подоходного налога. Согласно второму варианту, вычетом занимается работодатель: сотрудник приносит в бухгалтерию документы, подтверждающие льготу, и из его зарплаты вычитают налоги в меньшем объеме.

По мнению экспертов, если освободить от налогов работников с низким доходом, есть риск, что работодатели начнут оформлять сотрудников на минимальные ставки и выдавать остальную часть зарплаты в «конвертах». Также предлагаемый вариант вычета может не дать эффекта в виде фактического снижения бедности в стране, поскольку для выживания нужно больше 11,3 тыс. рублей в месяц.