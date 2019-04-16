Банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, но будут готовы взимать комиссионные уже к 1 июня, сообщает «Коммерсант» .

В Альфа-Банке сообщили, что не будут удерживать комиссию на переводы в системе. В Тинькофф Банке отметили, что пока в банке действует промопериод и вводить комиссии не планируется. У Киви Банка в СБП возможно только пополнение карты «Совесть», которое происходит без комиссии. В Райффайзенбанке не планируют устанавливать комиссию, но ставят срок только до 1 мая. В Промсвязьбанке «работают над определением комиссии», которая будет действовать с 1 июня. В «Ак Барсе» пояснили, что «комиссия может быть ниже, чем по стандартным р2р-переводам», но возможен вариант «полного отказа от взимания комиссии в 2019 году».

При этом в тарифах Газпромбанка, действующих с 11 марта, было указано, что плата за использование СБП за переводы в сумме до 5 тыс. рублей составляла 15 рублей, 5—10 тыс. рублей — 30 рублей, свыше 10 тыс. рублей — 30 рублей плюс 0,5% от суммы трансакции. С 1 мая комиссия увеличивается. В банке сообщили, что не взимают и в ближайшее время не намерены взимать комиссию за переводы в СБП, а появление тарифов на сайте банка обусловлено исключительно технической ошибкой. На момент написания публикации тарифы были удалены с сайта банка.

По мнению экспертов, введение тарифов поставит под сомнение саму целесообразность создания СБП, изначально ЦБ рассчитывал, что участники рынка установят лояльные комиссии для своих клиентов только после анализа годовой статистики, а до тех пор будут осуществлять переводы бесплатно. Таким образом, если тарифы будут выше или одинаковыми с платежными системами, то необходимость пользоваться СБП отпадет.

ЦБ не видит необходимости административно ограничивать тарифы в Системе быстрых платежей Глава регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что сама СБП устанавливает достаточно низкие тарифы.

СБП позволяет гражданам переводить по номеру телефона денежные средства между счетами в разных банках. Сейчас к системе подключены 11 банков и одна НКО. Изначально предполагалось, что подключение к СБП будет для банков добровольным и регулятор не будет административно ограничивать тарифы. Однако в марте в Госдуме в первом чтении были приняты поправки к закону «О национальной платежной системе», который наделяет регулятор полномочиями обязать банки присоединиться к системе и устанавливать максимальный размер взимаемой ими платы.