Глава Московской биржи Александр Афанасьев покинет свой пост с 15 мая. Его сменит член наблюдательного совета Мосбиржи Юрий Денисов, говорится в сообщении биржи.

«15 апреля 2019 года наблюдательный совет Московской биржи принял решение об изменениях в руководстве компании. В связи с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией биржи, Александр Афанасьев завершает свою работу в компании. В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления оценка потенциальных преемников велась наблюдательным советом в течение корпоративного года с привлечением профессиональных консультантов. По результатам этой работы наблюдательный совет принял решение рекомендовать назначить на должность председателя правления члена наблюдательного совета Московской биржи Юрия Денисова и направить его кандидатуру на согласование в Банк России. В случае получения этого согласования наблюдательный совет сможет утвердить Юрия Денисова в новой должности. Александр Афанасьев продолжит исполнять обязанности председателя правления до 15 мая 2019 года», — говорится в комментарии председателя наблюдательного совета Мосбиржи Олега Вьюгина.



Александр Афанасьев возглавлял Мосбиржу в течение семи лет. «Стратегические задачи, поставленные наблюдательным советом перед Александром в качестве руководителя биржи, выполнены. Наблюдательный совет благодарит Александра Афанасьева за проделанную работу по развитию бизнеса компании и достигнутые результаты, которые по достоинству оценены нашими акционерами и клиентами», — говорится в комментарии Вьюгина.



Юрий Денисов имеет более чем 25-летний опыт работы на финансовых рынках, включая руководящие должности в крупнейших российских финансовых организациях. Ранее входил в исполнительные органы Мосбиржи: в 2010—2011 годах занимал должность заместителя предправления компании, участвовал в разработке новых биржевых инструментов и сервисов, отвечал за формирование полноценной функции центрального контрагента и функцию финансового риск-менеджмента, за становление системы управления денежными активами группы «Московская Биржа».

С 2008 по 2011 год и с 2013 года по настоящее время — член наблюдательного совета Мосбиржи. В 2002—2010 годах был старшим вице-президентом — начальником казначейства ВТБ, заместителем руководителя комитета по управлению активами и пассивами, а также членом кредитного комитета. В разное время отвечал за торговые операции на рынке ценных бумаг, денежном, валютном рынках, за управление капиталом.

С 1992 по 2002 год работал в банке «Еврофинанс», где достиг позиции вице-президента — начальника казначейства, входил в состав комитетов по управлению активами и пассивами, а также кредитного комитета. Начал свою карьеру в 1987 году во Внешэкономбанке.

В 1993 году окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности «международные валютно-кредитные отношения и финансовое дело».