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• Банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП) ЦБ, пока не взимают плату за эти услуги, но будут готовы ввести комиссионные в ближайшие полтора месяца. При этом в Госдуме уже рассматривается законопроект, наделяющий Банк России правом административного ограничения размера таких комиссий. По мнению экспертов, введение тарифов поставит под сомнение саму целесообразность создания СБП. Изначально ЦБ рассчитывал, что участники рынка установят лояльные комиссии для своих клиентов только после анализа годовой статистики, а до тех пор будут осуществлять переводы бесплатно. Эксперты отмечают, что слишком высокая стоимость за услугу отпугнет граждан и сведет на нет усилия регулятора по популяризации системы.

• Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента Интернета. По мнению авторов документа, необходимы «защитные меры для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы Интернета в России, повышения надежности работы российских интернет-ресурсов». В соответствии с законом будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика, главная задача которой — «обеспечение надежной работы российского сегмента Интернета в случаях сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия», подчеркивается на сайте нижней палаты российского парламента. В документе определяются необходимые правила маршрутизации трафика, организуется контроль их соблюдения, создается возможность для минимизации передачи за рубеж данных, которыми обмениваются между собой российские пользователи. Функции по координации обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования Интернета на территории России возлагаются на Роскомнадзор.



• Прибыль российских банков в I квартале выросла на 66%. В январе — марте прибыль банковского сектора составила 587 млрд рублей против 353 млрд за аналогичный период годом ранее, свидетельствуют данные Банка России. В банковском секторе сохраняется преобладание прибыльных кредитных организаций: за I квартал прибыль в размере 654 млрд рублей показали 373 кредитные организации (79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 апреля 2019-го), а убыток в размере 67 млрд — 93 (20%; оставшийся 1% приходится на небанковские кредитные организации и банки, чьи лицензии были отозваны в течение отчетного периода). Доля убыточных кредитных организаций снизилась по сравнению с I кварталом 2018 года, когда она составляла 25%.



• Компания DeviceLock сообщила о выявленной утечке данных клиентов-физлиц, подававших заявки на получение кредитной карты Бинбанка «Эlixir». По заявителям доступны Ф. И. О., паспортные данные, телефон и адрес проживания. Эти данные не находятся в открытом доступе, однако извлечь их можно методом подбора буквенно-цифровых сочетаний. Уже найдено более 1 тыс. анкет, однако при помощи автоматизированного перебора возможно получить все заявки, а их могут быть десятки или даже сотни тысяч. Также велика вероятность подобных проблем и в других банках, использовавших то же решение для системы безопасности. В «ФК Открытие», к которому был присоединен банк, сообщили, что ресурс заблокирован. Эксперты отмечают, что подобная утечка — это не единичный случай.