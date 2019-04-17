К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018-го, говорится в Сценарных условиях и основных параметрах социально-экономического развития на этот год и плановый период 2020—2024 годов Минэкономразвития, но в реальном выражении выплаты увеличатся за этот срок только на 9,5%. Так, в год с учетом инфляции пенсии будут повышать примерно на 1,5%, сообщают «Известия» .

В предыдущей версии документа говорилось лишь, что за 2018—2024 годы средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров может увеличиться более чем в 1,4 раза. В Минэкономразвития оперативно не ответили изданию, почему номинальный рост будет настолько выше реального. В пресс-службе Минфина сообщили, что федеральный бюджет формируется на основе параметров макропрогноза, который разрабатывает Минэкономразвития. Бюджет на 2019—2021 годы уже принят, а казна на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будет принята осенью этого года.

В пресс-службе ПФР подчеркнули: новый прогноз отличается от действующего, но закон о его бюджете, который утверждается на трехлетнюю перспективу, учитывает все запланированные повышения выплат.

По словам экспертов, в номинальном выражении прогнозируемый рост страховых пенсий намного больше, чем в реальном, потому что в него закладывается инфляция в течение этих лет, и в реальном выражении ежегодный прирост пенсий в среднем составит чуть более 1,5%.

Если вычесть из 39,4% номинального роста ожидаемую на эти годы инфляцию (4,3% и 3,8% в этом и 2020 годах соответственно, а в 2021—2024 годах — по 4% ежегодно), то реальный рост должен быть выше — около 15%, заметил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Увеличение в реальном выражении на 9,5% в среднем по стране может означать, что работающим пенсионерам выплаты по-прежнему индексировать не будут, считает он.

Реальный рост в 9,5% будет малозаметен, уверен член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, государство будет вынуждено выделять Пенсионному фонду дополнительные средства из бюджета, чтобы обеспечить рост выплат. Найти деньги поможет повышение зарплат, напрямую связанное с экономическим ростом.