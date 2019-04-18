Страховщики обязаны будут сообщать в БСИ данные по всем видам, кроме страхования предпринимательских рисков

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин провел совещание с главами крупнейших страховых компаний, где обсуждалось наполнение Бюро страховых историй (БСИ) персональными данными клиентов компаний, сообщает «Коммерсант» .

По проекту закона «О страховых историях», который готовит Финансовый университет, страховщики обязаны будут сообщать в БСИ данные по всем видам, кроме страхования предпринимательских рисков. Пользователями базы бюро станут госорганы, ЦБ, страховщики и банки. Граждане также смогут работать с бюро — физлицо или ИП вправе будет бесплатно два раза в год и неограниченно — за деньги получить полный страховой отчет о своей страховой истории, включая индивидуальный рейтинг. Страховщики и банки смогут узнать рейтинг без согласия физлица. Юрлица смогут бесплатно обращаться к базе бюро раз в год, платные обращения также будут неограниченны.

Клиентские данные будут поступать в БСИ без согласия субъекта страховой истории. При наличии подозрений страховщик обязан уведомить об этом БСИ, а при наличии признаков мошенничества клиента компания сможет на 20 календарных дней приостановить выплату для проверок. Страховая история будет храниться десять лет с момента последней записи. Контролировать оператора БСИ будет ЦБ, он же будет проводить проверку качества услуг бюро.

В страховом сообществе поддерживают принятие закона «О страховых историях» и отмечают, что особенно актуально для страховщиков наличие полноценной базы БСИ станет с началом работы закона о страховании жилья граждан от ЧС в августе.

В ЦБ сообщили, что проект к ним пока не поступал. «В настоящее время наиболее актуальна тема обработки персональных данных в БСИ, поправки в законодательство прорабатываются», — заявили «Коммерсанту» в пресс-службе регулятора.