Зампред ЦБ Владимир Чистюхин провел совещание с главами крупнейших страховых компаний, где обсуждалось наполнение Бюро страховых историй (БСИ) персональными данными клиентов компаний, сообщает «Коммерсант».
По проекту закона «О страховых историях», который готовит Финансовый университет, страховщики обязаны будут сообщать в БСИ данные по всем видам, кроме страхования предпринимательских рисков. Пользователями базы бюро станут госорганы, ЦБ, страховщики и банки. Граждане также смогут работать с бюро — физлицо или ИП вправе будет бесплатно два раза в год и неограниченно — за деньги получить полный страховой отчет о своей страховой истории, включая индивидуальный рейтинг. Страховщики и банки смогут узнать рейтинг без согласия физлица. Юрлица смогут бесплатно обращаться к базе бюро раз в год, платные обращения также будут неограниченны.
Клиентские данные будут поступать в БСИ без согласия субъекта страховой истории. При наличии подозрений страховщик обязан уведомить об этом БСИ, а при наличии признаков мошенничества клиента компания сможет на 20 календарных дней приостановить выплату для проверок. Страховая история будет храниться десять лет с момента последней записи. Контролировать оператора БСИ будет ЦБ, он же будет проводить проверку качества услуг бюро.
В страховом сообществе поддерживают принятие закона «О страховых историях» и отмечают, что особенно актуально для страховщиков наличие полноценной базы БСИ станет с началом работы закона о страховании жилья граждан от ЧС в августе.
В ЦБ сообщили, что проект к ним пока не поступал. «В настоящее время наиболее актуальна тема обработки персональных данных в БСИ, поправки в законодательство прорабатываются», — заявили «Коммерсанту» в пресс-службе регулятора.