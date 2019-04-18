Банк России обеспокоен ростом объема валютных депозитов в российских кредитных организациях и намерен ужесточить требования к ним по резервированию вкладов в иностранной валюте. Об этом на форуме «Казначейство-2019» заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. По ее словам, данная мера позволит сохранить тенденцию на девалютизацию банковских балансов.



«Действующее законодательство по вкладам предполагает, что размер предельного отклонения доходности вкладов от базовой доходности для уплаты повышенных ставок страховых взносов одинаков для вкладов в рублях и в иностранной валюте. Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно различается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», — сказала представитель регулятора.

Юдаева заявила: «Доля вкладов физических лиц в иностранной валюте в общем объеме вкладов за первый квартал 2019 года выросла с 20,3% до 21,5% с устранением курсовой переоценки. Хотя рост валютизации не выглядит значительным, тем не менее смена тенденции может свидетельствовать об усилении уязвимостей».

Она подчеркнула, что за последние полгода тренд на девалютизацию депозитов приостановился.

«В первом квартале прирост средств на счетах клиентов оказался рекордным, он составил около 11 миллиардов долларов США, из них 5,8 миллиарда приходится на юридических лиц и 5,5 — на физических. Если по юридическим лицам это объясняется в основном сезонными факторами, то по физическим — требует внимания и изучения», — отметила Юдаева.

Никаких ограничений валютных вкладов физлиц не планируется, подчеркнула первый зампред Банка России в кулуарах форума.

Ранее в Институте экономической политики имени Е. Т. Гайдара и РАНХиГС обратили внимание на рост объема валютных депозитов в первые месяцы 2019 года. Как указано в «Мониторинге экономической ситуации в России», за первые два месяца объем валюты на счетах и депозитах физлиц вырос на 4,1 млрд долларов (4,6%), в итоге объем валютных вкладов составил 92,5 млрд долларов, или 21,2% от суммы банковских депозитов населения.