Девять из десяти переводов через СБП были «пробивкой» наличия счета абонента в банке

Банки, опасаясь рисков, устанавливают лимиты по Системе быстрых платежей (СБП) существенно ниже допустимого уровня — 600 тыс. рублей, сообщает «Коммерсант» .

Девять из десяти переводов через СБП были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета, то есть, по сути, «пробивкой» наличия счета абонента в банке, отмечают представители банков — участников СБП. Причины могут быть разные: как тестирование системы гражданами, так и действия мошенников.

В НСПК объясняют разницу в лимитах разными системами управления рисками, и банкиры этого не отрицают. По словам директора дизайн-офиса СКБ-Банка Виталия Копысова, 90% всех операций в СБП — это неудачные попытки сделать перевод человеку в тот банк, где у того нет счета.

Также, по мнению замдиректора департамента розничных продуктов и маркетинга Росбанка Лидии Кашириной, это может происходить потому, что клиенты привыкают к новой услуге, тестируя варианты использования. Старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов отмечает, что на старте проекта клиентами всегда совершаются большое количество тестовых операций. «Однако любой новый сервис денежных переводов может порождать и новые схемы социальной инженерии», — отметил он.

«Мы фиксируем в системе реальные фактические платежи, и их число увеличивается с каждым днем»,— отметили в пресс-службе Банка России.

Еще одна причина ограничения лимитов на переводы самими банками — скорость переводов в системе. «На проверку платежа у банка — всего 2 секунды, это критически мало, — отмечает Виталий Копысов. — И, например, у нас в банке 300 операций из 22 тысяч прошло без проверки». Платежи через СБП безотзывные, и потому в случае мошеннической трансакции ничего сделать уже нельзя.

Эксперты уверены, что в будущем ситуация «выравняется».