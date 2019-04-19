Авторов поразил тот факт, что рубль с 2014 по 2017 год потерял половину своей стоимости

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее «шокирующих» фактов о российской экономике.

В первую очередь издание отмечает, что в России ежедневно умирает 700 человек, а в год страна теряет порядка 250 тыс. человек населения. При этом выделяется город Мурманск, который потерял 30% жителей с момента распада СССР.



Другим «шокирующим» фактом издание называет российские резервные фонды в размере 460 млрд долларов при внешнем долге страны в 29% от ВВП. По версии издания, этот фактор позволит России пережить глобальные финансовые потрясения, пусть даже экономический рост остается на низком уровне.

Business Insider также выделяет факт, что за десять лет после распада СССР объем производства в стране упал на 45%, а к 2000 году российский ВВП составлял от 30% до 50% от показателей советского периода.

Еще одним «шокирующим» фактом авторам статьи кажется высокая зависимость России от добычи природных ресурсов. Нефть и газ составляют порядка 59% от всего объема российского экспорта и приносят стране порядка 25% от общего дохода бюджета.

Следующий факт, по версии издания, что в России живет 70 миллиардеров, а Москва возглавляет мировой рейтинг городов с самым большим количеством жителей-миллиардеров. Авторы отмечают, что большинство этих миллиардеров получили свои состояния в 90-е годы, когда в стране царила коррупция, и даже сейчас они имеют огромное влияние в российском правительстве.

При этом издание выделяет тот факт, что 13% населения страны находится за чертой бедности. Сразу после распада СССР этот показатель был на уровне 35%, замечает издание.

Авторов также поразил тот факт, что рубль с 2014 по 2017 год потерял половину своей стоимости, что было вызвано резким снижением цен на нефть и западными санкциями.

Другим «шокирующим» фактом Business Insider называет сравнительно низкую среднюю зарплату в стране — в размере 670 долларов (около 42 тыс. рублей) — при достаточно высоком уровне ВВП. Причем отмечается, что этот показатель значительно вырос с 2016 года, когда составлял всего 437 долларов (около 28 тыс. рублей).

Кроме того, авторов статьи также удивил тот факт, что 20% рынка мебели в стране занимает компания Ikea, хотя первый такой магазин в России открылся лишь в 2000 году, а сейчас в стране их всего 14.

Издание также выделяет тот факт, что в России за последние 20 лет более чем в два раза снизилось потребление водки, а потребление шампанского, наоборот, выросло.

Помимо этого, авторов поразило количество производимого в стране асбеста, который, по версии издания, наносит огромный ущерб здоровью человека, причем более чем в 60 странах он вовсе запрещен. В прошлом году в России произвели 315 тыс. тонн этого минерала, причем 80% было продано за рубеж.

Business Insider также обратил внимание на то, как Россия борется за влияние в Африке. Хотя у нее нет исторических связей и огромных финансовых ресурсов, как у Европы и Китая, страна пытается пробиться на этот рынок через экспорт оружия, а также добывающие компании. Например, в прошлом году Россия инвестировала более 267 млн долларов в добычу алмазов в Зимбабве, пишет издание.

В заключение авторы статьи выделяют тот факт, что Россия потратила более 50 млрд долларов на проведение зимних Олимпийских игр — 2014 в Сочи. Однако издание отмечает, что инвестиции, по всей видимости, окупились, поскольку в 2017-м город, который раньше подходил только для летнего отдыха, за год посетили порядка 6,5 млн человек.