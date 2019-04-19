Следственный комитет России сообщил о задержании мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 миллиарда рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в том числе в отношении мажоритарного акционера банка Алексея Хотина», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Зампред ЦБ Василий Поздышев отказался комментировать задержание Хотина. «Это вопрос в области деятельности правоохранительных органов, мне некорректно это комментировать», — сказал Поздышев журналистам в кулуарах конференции «Финтех-2019».



Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не ответило на запрос Банки.ру.



Напомним, Центробанк ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля 2017 года, а 28 июля у кредитной организации была отозвана лицензия. Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом. Банк через суд пытался добиться отмены этих решений. ЦБ несколько раз пересматривал в большую сторону оценку «дыры» в капитале банка, при этом в «Югре» неоднократно заявляли, что разрастание «дыры» — результат действий временной администрации, которая была введена в банк еще до отзыва его лицензии.

Суд отправил акционера банка «Югра» Хотина под домашний арест Ранее в Басманный суд поступило ходатайство следствия об избрании Алексею Хотину меры пресечения в виде домашнего ареста.

АСВ: руководство «Югры» вводило кредиторов в заблуждение

Агентство по страхованию вкладов подозревает, что в ходе банкротства банка «Югра» могут иметь место злоупотребления, направленные на введение в заблуждение ряда кредиторов, следует из опубликованного 16 апреля уведомления о переносе повторного собрания кредиторов «Югры».

В агентстве поясняют, что туда «поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов государственной власти и Банка России, по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов, уполномочивающих представителей принимать участие в собрании кредиторов банка. Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств».



В связи с этим АСВ приняло решение провести в ближайшее время дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания, а также перенести проведение повторного собрания кредиторов с 18 апреля 2019 года на другую дату, которая будет объявлена дополнительно.



Ранее сообщалось, что долги банка «Югра» перед гражданами и юрлицами оцениваются в 194,9 млрд рублей, в том числе перед так называемыми превышенцами (вкладчиками, у которых суммы вкладов превышают страховой потолок в 1,4 млн рублей) — в 16,7 млрд.

Основными бенефициарами «Югры» были Алексей и Юрий Хотины — белорусские бизнесмены, которые 20 лет работают в России.