«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• В России обсуждают возможность отмены НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше прожиточного минимума. Скольких россиян это затронет и нужны ли стране такие изменения? Подробнее об этом читайте здесь.



• Мошенники, звонящие с подменных номеров, добрались до автовладельцев. За кошельками граждан охотятся лжепродавцы полисов ОСАГО. Как действуют злоумышленники и что грозит тем, кто приобрел фальшивый полис, — в материале Банки.ру.

• Клиенты банков все чаще жалуются на недобросовестные продажи финансовых продуктов. Особенно часто пользователи сообщают о том, что под видом депозита с повышенной процентной ставкой в банках навязывают накопительное или инвестиционное страхование жизни. В тексте «Кошелек или «жизнь»?» рассказывается о том, что делать, если банк ввел в заблуждение и продал финансовый продукт, условия которого вам не подходят.

• Банк России обеспокоен ростом объема валютных депозитов в российских кредитных организациях и намерен ужесточить требования к ним по резервированию вкладов в иностранной валюте. Почему регулятор готов на такие меры и что это значит для рядового вкладчика? Читайте об этом в материале Банки.ру.



• Правоохранители задержали мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ подозревает его в хищении денежных средств банка «Югра» в сумме 7,5 млрд рублей. О том, какие хитросплетения приходится распутывать следствию, можно прочитать здесь.