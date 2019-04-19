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• Следственный комитет сообщил о задержании мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотина. «Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств ПАО Банк «Югра» в сумме 7,5 миллиарда рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, в том числе в отношении мажоритарного акционера банка Алексея Хотина», — говорится в сообщении ведомства. Басманный суд избрал Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста до середины июня 2019 года. Центробанк ввел временную администрацию в «Югру» 10 июля 2017 года, а 28 июля у кредитной организации была отозвана лицензия. Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом. Временная администрация банка, назначенная регулятором после отзыва лицензии, направляла заявления в МВД РФ в связи с действиями руководства и собственников «Югры» в период с сентября 2017 года по май 2018-го, всего было шесть обращений, сообщили в ЦБ.

• Американский финансовый портал Business Insider опубликовал подборку наиболее «шокирующих» фактов о российской экономике. Один из них — в России живет 70 миллиардеров, а Москва возглавляет мировой рейтинг городов с самым большим количеством жителей-миллиардеров. Другим «шокирующим» фактом Business Insider называет сравнительно низкую среднюю зарплату в стране — в размере 670 долларов (около 42 тыс. рублей) — при достаточно высоком уровне ВВП. Причем отмечается, что этот показатель значительно вырос с 2016 года, когда составлял всего 437 долларов (около 28 тыс. рублей).

• Банки, опасаясь рисков, устанавливают лимиты по Системе быстрых платежей (СБП) существенно ниже допустимого уровня — 600 тыс. рублей. По данным СМИ, девять из десяти переводов через СБП были попыткой перевода средств по телефону человеку в банк, где у него нет счета, то есть, по сути, «пробивкой» наличия счета абонента в банке. Отмечается, что причины могут быть разные: как тестирование системы гражданами, так и действия мошенников. Между тем и. о. директора департамента финансовых технологий Банка России Иван Зимин заявил, что данные о большой доле мошеннических переводов в СБП не соответствуют действительности. «Это не отражает действительность, не 90%. Учитывая, что сейчас только идет развитие системы, поэтому интерес как раз в том, чтобы попробовать сервис и сделать переводы, а не для того, чтобы посмотреть, какие есть уязвимости в системе», — сказал он.



• Доход председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам 2018 года составил 34,7 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте регулятора. Набиуллина также владеет долей в квартире площадью 70,6 кв. м и квартирой площадью 112,2 кв. м. Кроме того, в ее владении находится автомобиль марки Jaguar S-Type.