Центробанк разослал 19 апреля в личные кабинеты финансовых организаций письмо о рисках сотрудничества с работающими на Западе поставщиками IT-услуг. Факт рассылки «Коммерсанту» подтвердил источник в одной из финансовых организаций.

В письме ЦБ утверждает, что «для снижения издержек на поддержку IT-инфраструктуры кредитные организации широко используют аутсорсинг». Эти центры «зачастую работают на западном рынке, вследствие чего в большей степени подвержены влиянию фактора повышенного санкционного риска» со стороны компаний, соблюдающих иностранные санкции. Как поясняет регулятор, в итоге процессинговые центры могут отказать банкам в обслуживании, что может привести к неисполнению ими обязательств перед клиентами.

Таким образом, ЦБ рекомендовал организовать проверку своего плана действий в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций. При актуализации этого плана следует руководствоваться подготовленным регулятором стандартом обеспечения информационной безопасности в части управления риском нарушения безопасности при аутсорсинге. Актуализированный план действий кредитные организации должны прислать в ЦБ.

По мнению экспертов, рекомендация ЦБ может поставить под удар в первую очередь поставщиков IT-услуг с иностранным участием. Наиболее простым решением может стать смена провайдера или поиск резервного провайдера.