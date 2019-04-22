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• Соискатели из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы претендуют на самую высокую зарплату в России. Наименьшие ожидания зафиксированы в Чувашии, Туве и Крыму, сообщили в пресс-службе Роструда. Соискатели с Чукотки рассчитывают в среднем на 50 тыс. рублей, из Магаданской области и Москвы — примерно на 46,9 тыс. и 45,36 тыс. рублей соответственно. При этом в Чувашии претендуют на 17,83 тыс. рублей, в Туве — на 20,37 тыс., а в Крыму — на 20,63 тыс. Схожая ситуация наблюдается в Псковской области и Хакасии, где ожидаемая зарплата составляет в среднем менее 21 тыс. рублей.

• Максимальный размер компенсаций жертвам финансовых пирамид вырос на 40% — с 25 тыс. до 35 тыс. рублей. Об этом сообщил управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин. При этом около 12 тыс. человек, уже получивших максимальную компенсацию, имеют право обратиться за доплатой еще 10 тыс. рублей. В последние два года средний размер компенсаций составляет 22—23 тыс. рублей, то есть большинство обратившихся получают выплаты в максимальном размере. Сейчас выплаты приближаются к средней заработной плате в большинстве регионов.

• Со счетов клиентов МДМ Банка и Бинбанка, ставших частью «Открытия», без предупреждения списаны суммы в размере до 5 тыс. рублей дополнительной комиссии, которая взимается при неактивности счета более года. В «Открытии» факт взимания комиссии подтвердили, отметив, что она ни в коем случае не является платой за пользование картой. «Комиссия увеличена в целях стимулирования клиентов бывших Бинбанка и МДМ Банка к переходу на целевую продуктовую линейку объединенного «Открытия», — уточнили в банке. Участники рынка говорят о нетипичности и уровня комиссии, и срока неактивности счета для ее взимания.

• Россия выдержит любые атаки на Рунет, уверен глава Роскомнадзора Александр Жаров. «Безусловно, готовимся к самым изощренным атакам. Уверен, что выдержим», — сказал он. В понедельник Совет Федерации одобрил закон об устойчивом Рунете, который направлен на защиту устойчивой работы Интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях. По словам Жарова, никакого ухудшения качества интернет-услуг допущено не будет.