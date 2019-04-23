В банке не уточнили, для чего именно был зарегистрирован этот товарный знак

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак — «Сбер», следует из базы данных «СПАРКа».

«Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания) является одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности. Направление на регистрацию указанных обозначений также отвечает указанным целям», — сказали ТАСС в пресс-службе Сбербанка.

В банке не уточнили, для чего именно был зарегистрирован этот товарный знак, но отметили, что «использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании».

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово «банк».

Сбербанк в настоящее время позиционирует себя как экосистема, предлагающая для своих клиентов разный набор услуг, в том числе нефинансовых. В экосистему Сбербанка входят, в частности, онлайн-сервис DocDoc, облачная платформа SberCloud, мессенджер Dialog и другие.